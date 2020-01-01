DYOR hub (DYORHUB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DYOR hub (DYORHUB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
DYOR hub (DYORHUB) informācija

DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space.

Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources.

Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments.

Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dyorhub.xyz/

DYOR hub (DYORHUB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DYOR hub (DYORHUB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 70.07K
Kopējais apjoms:
$ 997.51M
Apjoms apgrozībā:
$ 997.51M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 70.07K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00050288
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00006923
Pašreizējā cena:
$ 0
DYOR hub (DYORHUB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DYOR hub (DYORHUB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DYORHUB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DYORHUB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DYORHUB tokenomiku, uzzini DYORHUB tokena reāllaika cenu!

DYORHUB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DYORHUB? Mūsu DYORHUB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.