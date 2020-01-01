Dynamic Crypto Index (DCI) tokenomika

Dynamic Crypto Index (DCI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Dynamic Crypto Index (DCI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Dynamic Crypto Index (DCI) informācija

DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dcindex.io/
Tehniskais dokuments:
https://dcindex.io/whitepaper

Dynamic Crypto Index (DCI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Dynamic Crypto Index (DCI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.59M
$ 1.59M
Kopējais apjoms:
$ 150.00
$ 150.00
Apjoms apgrozībā:
$ 150.00
$ 150.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.59M
$ 1.59M
Visu laiku augstākā cena:
$ 18,373.68
$ 18,373.68
Visu laiku zemākā cena:
$ 7,178.43
$ 7,178.43
Pašreizējā cena:
$ 10,625.66
$ 10,625.66

Dynamic Crypto Index (DCI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Dynamic Crypto Index (DCI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DCI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DCI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DCI tokenomiku, uzzini DCI tokena reāllaika cenu!

DCI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DCI? Mūsu DCI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.