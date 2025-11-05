BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika DuelNow cena šodien ir 0.00143008 USD. Seko līdzi reāllaika DNOW uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DNOW cenas tendenci MEXC.Reāllaika DuelNow cena šodien ir 0.00143008 USD. Seko līdzi reāllaika DNOW uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DNOW cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DNOW

DNOW Cenas informācija

Kas ir DNOW

DNOW Tehniskais dokuments

DNOW Oficiālā tīmekļa vietne

DNOW Tokenomika

DNOW Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

DuelNow logotips

DuelNow Cena (DNOW)

Nav sarakstā

1 DNOW uz USD reāllaika cena:

$0.00143008
$0.00143008$0.00143008
-10.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DuelNow (DNOW) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:48:24 (UTC+8)

DuelNow (DNOW) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00141846
$ 0.00141846$ 0.00141846
24h zemākā
$ 0.001703
$ 0.001703$ 0.001703
24h augstākā

$ 0.00141846
$ 0.00141846$ 0.00141846

$ 0.001703
$ 0.001703$ 0.001703

$ 0.04443182
$ 0.04443182$ 0.04443182

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

-10.46%

-2.18%

-2.18%

DuelNow (DNOW) reāllaika cena ir $0.00143008. Pēdējo 24 stundu laikā DNOW tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00141846 līdz augstākajai $ 0.001703, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DNOW visu laiku augstākā cena ir $ 0.04443182, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DNOW ir mainījies par -0.44% pēdējā stundā, par -10.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DuelNow (DNOW) tirgus informācija

$ 131.28K
$ 131.28K$ 131.28K

--
----

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

91.80M
91.80M 91.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais DuelNow tirgus maksimums ir $ 131.28K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DNOW apjoms apgrozībā ir 91.80M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.43M.

DuelNow (DNOW) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DuelNow uz USD bija $ -0.000167202516064083.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DuelNow uz USD bija $ -0.0009114278.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DuelNow uz USD bija $ -0.0011336289.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DuelNow uz USD bija $ +0.0001516886775336683.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000167202516064083-10.46%
30 dienas$ -0.0009114278-63.73%
60 dienas$ -0.0011336289-79.27%
90 dienas$ +0.0001516886775336683+11.87%

Kas ir DuelNow (DNOW)?

DuelNow puts you in control of your sports predictions. Set your own odds, compete directly with other fans, and enjoy transparent, low fees with no house interference. Use integrated tokens ($USDT, $USDC, $ETH, $ARB, $STMX, and now $DNOW) to engage in secure peer-to-peer wagers.

  1. Peer-to-peer sports predictions with no house; compete directly with others.
  2. Set custom odds to challenge and win on your terms.
  3. Unlock exclusive benefits through memberships, increased referral earnings and reduced platform fees.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DuelNow cenas prognoze (USD)

Kāda būs DuelNow (DNOW) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DuelNow (DNOW) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DuelNow prognozes.

Apskati DuelNow cenas prognozi!

DNOW uz vietējām valūtām

DuelNow (DNOW) tokenomika

DuelNow (DNOW) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DNOW tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DuelNow (DNOW)

Kāda ir DuelNow (DNOW) vērtība šodien?
Reāllaika DNOW cena USD ir 0.00143008 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DNOW uz USD cena?
Pašreizējā DNOW uz USD cena ir $ 0.00143008. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DuelNow tirgus maksimums?
DNOW tirgus maksimums ir $ 131.28K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DNOW apjoms apgrozībā?
DNOW apjoms apgrozībā ir 91.80M USD.
Kāda bija DNOW vēsturiski augstākā cena?
DNOW sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04443182 USD apmērā.
Kāda bija DNOW vēsturiski zemākā cena?
DNOW sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DNOW tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DNOW tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DNOW šogad kāps augstāk?
DNOW cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DNOW cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:48:24 (UTC+8)

DuelNow (DNOW) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,529.46
$101,529.46$101,529.46

-1.60%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,293.65
$3,293.65$3,293.65

-6.08%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.65
$155.65$155.65

-3.61%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.03%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2140
$2.2140$2.2140

-2.98%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,529.46
$101,529.46$101,529.46

-1.60%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,293.65
$3,293.65$3,293.65

-6.08%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.65
$155.65$155.65

-3.61%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2140
$2.2140$2.2140

-2.98%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16294
$0.16294$0.16294

-0.60%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.32001
$0.32001$0.32001

+1,986.11%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.8294
$2.8294$2.8294

+1,786.26%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000244
$0.0000000000000000000000000244$0.0000000000000000000000000244

+253.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000166
$0.000000000166$0.000000000166

+93.02%