Reāllaika Duelmasters cena šodien ir 0.00007846 USD. Seko līdzi reāllaika DM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DM

DM Cenas informācija

Kas ir DM

DM Oficiālā tīmekļa vietne

DM Tokenomika

DM Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Duelmasters logotips

Duelmasters Cena (DM)

Nav sarakstā

1 DM uz USD reāllaika cena:

-12.80%1D
mexc
MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Duelmasters (DM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:48:15 (UTC+8)

Duelmasters (DM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00007695
$ 0.00007695
24h zemākā
$ 0.00009155
$ 0.00009155
24h augstākā

$ 0.00007695
$ 0.00007695

$ 0.00009155
$ 0.00009155

$ 0.00055136
$ 0.00055136

$ 0.0000152
$ 0.0000152

-1.98%

-13.15%

-30.94%

-30.94%

Duelmasters (DM) reāllaika cena ir $0.00007846. Pēdējo 24 stundu laikā DM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00007695 līdz augstākajai $ 0.00009155, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DM visu laiku augstākā cena ir $ 0.00055136, savukārt zemākā - $ 0.0000152.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DM ir mainījies par -1.98% pēdējā stundā, par -13.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Duelmasters (DM) tirgus informācija

$ 54.55K
$ 54.55K

--
----

$ 77.95K
$ 77.95K

699.64M
699.64M

999,641,733.23472
999,641,733.23472

Pašreizējais Duelmasters tirgus maksimums ir $ 54.55K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DM apjoms apgrozībā ir 699.64M ar kopējo apjomu 999641733.23472. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 77.95K.

Duelmasters (DM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Duelmasters uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Duelmasters uz USD bija $ -0.0000468351.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Duelmasters uz USD bija $ +0.0001987983.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Duelmasters uz USD bija $ +0.000059854568643292314.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-13.15%
30 dienas$ -0.0000468351-59.69%
60 dienas$ +0.0001987983+253.38%
90 dienas$ +0.000059854568643292314+321.70%

Kas ir Duelmasters (DM)?

Duelmasters is a leading gaming platform designed for competitive players to monetize their gaming skills in top titles such as Fortnite, PUBG, FC25, and many others. What sets Duelmasters apart is the ability for users to place Staking bets on their favorite streamers, earning real rewards simply by watching and supporting them. This creates a dynamic, interactive experience that brings fans closer to the action. The official token powering the platform is DMT, enabling seamless transactions and unlocking exclusive features. Join the revolution and be part of the future of gaming and esports!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Duelmasters (DM) resurss

Oficiālā interneta vietne

Duelmasters cenas prognoze (USD)

Kāda būs Duelmasters (DM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Duelmasters (DM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Duelmasters prognozes.

Apskati Duelmasters cenas prognozi!

DM uz vietējām valūtām

Duelmasters (DM) tokenomika

Duelmasters (DM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Duelmasters (DM)

Kāda ir Duelmasters (DM) vērtība šodien?
Reāllaika DM cena USD ir 0.00007846 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DM uz USD cena?
Pašreizējā DM uz USD cena ir $ 0.00007846. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Duelmasters tirgus maksimums?
DM tirgus maksimums ir $ 54.55K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DM apjoms apgrozībā?
DM apjoms apgrozībā ir 699.64M USD.
Kāda bija DM vēsturiski augstākā cena?
DM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00055136 USD apmērā.
Kāda bija DM vēsturiski zemākā cena?
DM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0000152 USD.
Kāds ir DM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DM šogad kāps augstāk?
DM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:48:15 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,571.19

$3,294.53

$155.75

$0.9999

$2.2147

$101,571.19

$3,294.53

$155.75

$2.2147

$0.16299

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.32022

$2.7928

$0.0000000000000000000000000244

$0.0000700

$0.000000000166

