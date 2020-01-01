DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) informācija

DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://www.dtrxbt.com

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 560.68K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 741.38M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 756.27K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01910059
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00075627
DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DTRXBT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DTRXBT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DTRXBT tokenomiku, uzzini DTRXBT tokena reāllaika cenu!

DTRXBT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DTRXBT? Mūsu DTRXBT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.