dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025.
Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves.
Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow).
Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization.
dTRINITY S (DS) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos dTRINITY S (DS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
dTRINITY S (DS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
dTRINITY S (DS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais DS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu DS tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti DS tokenomiku, uzzini DS tokena reāllaika cenu!
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.