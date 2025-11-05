BiržaDEX+
Reāllaika Drops Ownership Power cena šodien ir 0.0044715 USD. Seko līdzi reāllaika DOP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Drops Ownership Power cena šodien ir 0.0044715 USD. Seko līdzi reāllaika DOP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DOP

DOP Cenas informācija

Kas ir DOP

DOP Oficiālā tīmekļa vietne

DOP Tokenomika

DOP Cenas prognoze

Drops Ownership Power logotips

Drops Ownership Power Cena (DOP)

Nav sarakstā

1 DOP uz USD reāllaika cena:

$0.0044715
0.00%1D
mexc
USD
Drops Ownership Power (DOP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:48:08 (UTC+8)

Drops Ownership Power (DOP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 4.75
$ 0.00102064
--

--

+0.86%

+0.86%

Drops Ownership Power (DOP) reāllaika cena ir $0.0044715. Pēdējo 24 stundu laikā DOP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOP visu laiku augstākā cena ir $ 4.75, savukārt zemākā - $ 0.00102064.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOP ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par +0.86% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Drops Ownership Power (DOP) tirgus informācija

$ 60.18K
--
$ 67.07K
13.46M
15,000,000.0
Pašreizējais Drops Ownership Power tirgus maksimums ir $ 60.18K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOP apjoms apgrozībā ir 13.46M ar kopējo apjomu 15000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 67.07K.

Drops Ownership Power (DOP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Drops Ownership Power uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Drops Ownership Power uz USD bija $ -0.0012340400.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Drops Ownership Power uz USD bija $ -0.0016396869.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Drops Ownership Power uz USD bija $ -0.002389742103787916.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0012340400-27.59%
60 dienas$ -0.0016396869-36.66%
90 dienas$ -0.002389742103787916-34.82%

Kas ir Drops Ownership Power (DOP)?

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Drops Ownership Power (DOP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Drops Ownership Power cenas prognoze (USD)

Kāda būs Drops Ownership Power (DOP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Drops Ownership Power (DOP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Drops Ownership Power prognozes.

Apskati Drops Ownership Power cenas prognozi!

DOP uz vietējām valūtām

Drops Ownership Power (DOP) tokenomika

Drops Ownership Power (DOP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Drops Ownership Power (DOP)

Kāda ir Drops Ownership Power (DOP) vērtība šodien?
Reāllaika DOP cena USD ir 0.0044715 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOP uz USD cena?
Pašreizējā DOP uz USD cena ir $ 0.0044715. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Drops Ownership Power tirgus maksimums?
DOP tirgus maksimums ir $ 60.18K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOP apjoms apgrozībā?
DOP apjoms apgrozībā ir 13.46M USD.
Kāda bija DOP vēsturiski augstākā cena?
DOP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 4.75 USD apmērā.
Kāda bija DOP vēsturiski zemākā cena?
DOP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00102064 USD.
Kāds ir DOP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOP šogad kāps augstāk?
DOP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Drops Ownership Power (DOP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

