Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem.
The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth.
Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais DNTRN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu DNTRN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti DNTRN tokenomiku, uzzini DNTRN tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.