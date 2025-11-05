BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Drop Staked INIT cena šodien ir 0.201983 USD. Seko līdzi reāllaika DEINIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DEINIT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Drop Staked INIT cena šodien ir 0.201983 USD. Seko līdzi reāllaika DEINIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DEINIT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DEINIT

DEINIT Cenas informācija

Kas ir DEINIT

DEINIT Oficiālā tīmekļa vietne

DEINIT Tokenomika

DEINIT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Drop Staked INIT logotips

Drop Staked INIT Cena (DEINIT)

Nav sarakstā

1 DEINIT uz USD reāllaika cena:

$0.201983
$0.201983$0.201983
+1.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Drop Staked INIT (DEINIT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:48:00 (UTC+8)

Drop Staked INIT (DEINIT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.195313
$ 0.195313$ 0.195313
24h zemākā
$ 0.201983
$ 0.201983$ 0.201983
24h augstākā

$ 0.195313
$ 0.195313$ 0.195313

$ 0.201983
$ 0.201983$ 0.201983

$ 0.788788
$ 0.788788$ 0.788788

$ 0.195313
$ 0.195313$ 0.195313

--

+1.92%

-19.90%

-19.90%

Drop Staked INIT (DEINIT) reāllaika cena ir $0.201983. Pēdējo 24 stundu laikā DEINIT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.195313 līdz augstākajai $ 0.201983, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DEINIT visu laiku augstākā cena ir $ 0.788788, savukārt zemākā - $ 0.195313.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DEINIT ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +1.92% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.90% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Drop Staked INIT (DEINIT) tirgus informācija

$ 12.08K
$ 12.08K$ 12.08K

--
----

$ 12.08K
$ 12.08K$ 12.08K

59.82K
59.82K 59.82K

59,816.553167
59,816.553167 59,816.553167

Pašreizējais Drop Staked INIT tirgus maksimums ir $ 12.08K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DEINIT apjoms apgrozībā ir 59.82K ar kopējo apjomu 59816.553167. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.08K.

Drop Staked INIT (DEINIT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Drop Staked INIT uz USD bija $ +0.00381374.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Drop Staked INIT uz USD bija $ -0.1207272589.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Drop Staked INIT uz USD bija $ -0.1224904493.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Drop Staked INIT uz USD bija $ -0.4485328254977288.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00381374+1.92%
30 dienas$ -0.1207272589-59.77%
60 dienas$ -0.1224904493-60.64%
90 dienas$ -0.4485328254977288-68.95%

Kas ir Drop Staked INIT (DEINIT)?

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Drop Staked INIT (DEINIT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Drop Staked INIT cenas prognoze (USD)

Kāda būs Drop Staked INIT (DEINIT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Drop Staked INIT (DEINIT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Drop Staked INIT prognozes.

Apskati Drop Staked INIT cenas prognozi!

DEINIT uz vietējām valūtām

Drop Staked INIT (DEINIT) tokenomika

Drop Staked INIT (DEINIT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DEINIT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Drop Staked INIT (DEINIT)

Kāda ir Drop Staked INIT (DEINIT) vērtība šodien?
Reāllaika DEINIT cena USD ir 0.201983 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DEINIT uz USD cena?
Pašreizējā DEINIT uz USD cena ir $ 0.201983. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Drop Staked INIT tirgus maksimums?
DEINIT tirgus maksimums ir $ 12.08K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DEINIT apjoms apgrozībā?
DEINIT apjoms apgrozībā ir 59.82K USD.
Kāda bija DEINIT vēsturiski augstākā cena?
DEINIT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.788788 USD apmērā.
Kāda bija DEINIT vēsturiski zemākā cena?
DEINIT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.195313 USD.
Kāds ir DEINIT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DEINIT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DEINIT šogad kāps augstāk?
DEINIT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DEINIT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:48:00 (UTC+8)

Drop Staked INIT (DEINIT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,534.46
$101,534.46$101,534.46

-1.59%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,295.66
$3,295.66$3,295.66

-6.03%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.75
$155.75$155.75

-3.54%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.03%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2143
$2.2143$2.2143

-2.97%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,534.46
$101,534.46$101,534.46

-1.59%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,295.66
$3,295.66$3,295.66

-6.03%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.75
$155.75$155.75

-3.54%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2143
$2.2143$2.2143

-2.97%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16296
$0.16296$0.16296

-0.59%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.32001
$0.32001$0.32001

+1,986.11%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.7668
$2.7668$2.7668

+1,744.53%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000244
$0.0000000000000000000000000244$0.0000000000000000000000000244

+253.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000154
$0.000000000154$0.000000000154

+79.06%