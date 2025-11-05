BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika DROP cena šodien ir 5.65 USD. Seko līdzi reāllaika DROP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DROP cenas tendenci MEXC.Reāllaika DROP cena šodien ir 5.65 USD. Seko līdzi reāllaika DROP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DROP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DROP

DROP Cenas informācija

Kas ir DROP

DROP Oficiālā tīmekļa vietne

DROP Tokenomika

DROP Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

DROP logotips

DROP Cena (DROP)

Nav sarakstā

1 DROP uz USD reāllaika cena:

$5.65
$5.65$5.65
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DROP (DROP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:28 (UTC+8)

DROP (DROP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 19.91
$ 19.91$ 19.91

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

--

--

-16.21%

-16.21%

DROP (DROP) reāllaika cena ir $5.65. Pēdējo 24 stundu laikā DROP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DROP visu laiku augstākā cena ir $ 19.91, savukārt zemākā - $ 1.73.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DROP ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -16.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DROP (DROP) tirgus informācija

$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M

--
----

$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M

989.17K
989.17K 989.17K

989,171.704846
989,171.704846 989,171.704846

Pašreizējais DROP tirgus maksimums ir $ 5.59M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DROP apjoms apgrozībā ir 989.17K ar kopējo apjomu 989171.704846. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.59M.

DROP (DROP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DROP uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DROP uz USD bija $ +4.7900841250.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DROP uz USD bija $ +4.3115353400.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DROP uz USD bija $ +0.6037147723470065.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ +4.7900841250+84.78%
60 dienas$ +4.3115353400+76.31%
90 dienas$ +0.6037147723470065+11.96%

Kas ir DROP (DROP)?

DROP ($DROP) is a meme coin on the XRP Ledger (XRPL) built around the idea that the smallest unit of an XRP, or 0.000001 XRP, is called a “drop”.

DROP isn’t just a token. It’s an identity. A movement. A gateway to everything XRPL has to offer.

With its instantly recognisable character and bold creative vision, DROP leads the charge in showing how fun, community, and onchain experience can coexist. The project puts a spotlight on liquidity pools - not just as a concept, but as a core part of XRPL culture. It’s here to educate, engage, and onboard the next wave of users to the DEX.

Whether it’s through content, collectibles, or its expanding GameFi world - where players earn drop through gameplay - DROP delivers a hands on, real world connection to XRPL. Fast. Cheap. Accessible.

That’s the future $DROP is building.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DROP (DROP) resurss

Oficiālā interneta vietne

DROP cenas prognoze (USD)

Kāda būs DROP (DROP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DROP (DROP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DROP prognozes.

Apskati DROP cenas prognozi!

DROP uz vietējām valūtām

DROP (DROP) tokenomika

DROP (DROP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DROP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DROP (DROP)

Kāda ir DROP (DROP) vērtība šodien?
Reāllaika DROP cena USD ir 5.65 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DROP uz USD cena?
Pašreizējā DROP uz USD cena ir $ 5.65. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DROP tirgus maksimums?
DROP tirgus maksimums ir $ 5.59M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DROP apjoms apgrozībā?
DROP apjoms apgrozībā ir 989.17K USD.
Kāda bija DROP vēsturiski augstākā cena?
DROP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 19.91 USD apmērā.
Kāda bija DROP vēsturiski zemākā cena?
DROP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.73 USD.
Kāds ir DROP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DROP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DROP šogad kāps augstāk?
DROP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DROP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:28 (UTC+8)

DROP (DROP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,072.02
$101,072.02$101,072.02

-2.04%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,257.42
$3,257.42$3,257.42

-7.12%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.92
$153.92$153.92

-4.68%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2012
$2.2012$2.2012

-3.54%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,072.02
$101,072.02$101,072.02

-2.04%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,257.42
$3,257.42$3,257.42

-7.12%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2012
$2.2012$2.2012

-3.54%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.92
$153.92$153.92

-4.68%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16261
$0.16261$0.16261

-0.80%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.2230
$3.2230$3.2230

+2,048.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17000
$0.17000$0.17000

+1,008.21%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06194
$0.06194$0.06194

+75.56%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000709
$0.0000709$0.0000709

+72.92%