Reāllaika DRINK cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DRINK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DRINK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DRINK

DRINK Cenas informācija

Kas ir DRINK

DRINK Tehniskais dokuments

DRINK Oficiālā tīmekļa vietne

DRINK Tokenomika

DRINK Cenas prognoze

DRINK logotips

DRINK Cena (DRINK)

Nav sarakstā

1 DRINK uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DRINK (DRINK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:56:57 (UTC+8)

DRINK (DRINK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02555875
$ 0.02555875$ 0.02555875

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.99%

-4.99%

DRINK (DRINK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DRINK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DRINK visu laiku augstākā cena ir $ 0.02555875, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DRINK ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -4.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DRINK (DRINK) tirgus informācija

$ 5.36K
$ 5.36K$ 5.36K

--
----

$ 20.35K
$ 20.35K$ 20.35K

190.08M
190.08M 190.08M

721,000,000.0
721,000,000.0 721,000,000.0

Pašreizējais DRINK tirgus maksimums ir $ 5.36K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DRINK apjoms apgrozībā ir 190.08M ar kopējo apjomu 721000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.35K.

DRINK (DRINK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DRINK uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DRINK uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DRINK uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DRINK uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-25.31%
60 dienas$ 0+83.44%
90 dienas$ 0--

Kas ir DRINK (DRINK)?

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.

By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.

Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.

Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:

721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.

Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.

Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DRINK cenas prognoze (USD)

Kāda būs DRINK (DRINK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DRINK (DRINK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DRINK prognozes.

Apskati DRINK cenas prognozi!

DRINK uz vietējām valūtām

DRINK (DRINK) tokenomika

DRINK (DRINK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DRINK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DRINK (DRINK)

Kāda ir DRINK (DRINK) vērtība šodien?
Reāllaika DRINK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DRINK uz USD cena?
Pašreizējā DRINK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DRINK tirgus maksimums?
DRINK tirgus maksimums ir $ 5.36K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DRINK apjoms apgrozībā?
DRINK apjoms apgrozībā ir 190.08M USD.
Kāda bija DRINK vēsturiski augstākā cena?
DRINK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02555875 USD apmērā.
Kāda bija DRINK vēsturiski zemākā cena?
DRINK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DRINK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DRINK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DRINK šogad kāps augstāk?
DRINK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DRINK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:56:57 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

