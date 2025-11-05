BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika DRESSdio cena šodien ir 0.03365681 USD. Seko līdzi reāllaika DRESS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DRESS cenas tendenci MEXC.Reāllaika DRESSdio cena šodien ir 0.03365681 USD. Seko līdzi reāllaika DRESS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DRESS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DRESS

DRESS Cenas informācija

Kas ir DRESS

DRESS Tehniskais dokuments

DRESS Oficiālā tīmekļa vietne

DRESS Tokenomika

DRESS Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

DRESSdio logotips

DRESSdio Cena (DRESS)

Nav sarakstā

1 DRESS uz USD reāllaika cena:

$0.03370995
$0.03370995$0.03370995
-14.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DRESSdio (DRESS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:21 (UTC+8)

DRESSdio (DRESS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03239153
$ 0.03239153$ 0.03239153
24h zemākā
$ 0.03956039
$ 0.03956039$ 0.03956039
24h augstākā

$ 0.03239153
$ 0.03239153$ 0.03239153

$ 0.03956039
$ 0.03956039$ 0.03956039

$ 0.152477
$ 0.152477$ 0.152477

$ 0.03099864
$ 0.03099864$ 0.03099864

+2.45%

-13.72%

-39.01%

-39.01%

DRESSdio (DRESS) reāllaika cena ir $0.03365681. Pēdējo 24 stundu laikā DRESS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03239153 līdz augstākajai $ 0.03956039, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DRESS visu laiku augstākā cena ir $ 0.152477, savukārt zemākā - $ 0.03099864.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DRESS ir mainījies par +2.45% pēdējā stundā, par -13.72% pēdējo 24 stundu laikā un par -39.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DRESSdio (DRESS) tirgus informācija

$ 11.89M
$ 11.89M$ 11.89M

--
----

$ 67.42M
$ 67.42M$ 67.42M

352.68M
352.68M 352.68M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Pašreizējais DRESSdio tirgus maksimums ir $ 11.89M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DRESS apjoms apgrozībā ir 352.68M ar kopējo apjomu 2000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 67.42M.

DRESSdio (DRESS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DRESSdio uz USD bija $ -0.00535581028430339.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DRESSdio uz USD bija $ -0.0238758852.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DRESSdio uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DRESSdio uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00535581028430339-13.72%
30 dienas$ -0.0238758852-70.93%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir DRESSdio (DRESS)?

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DRESSdio cenas prognoze (USD)

Kāda būs DRESSdio (DRESS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DRESSdio (DRESS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DRESSdio prognozes.

Apskati DRESSdio cenas prognozi!

DRESS uz vietējām valūtām

DRESSdio (DRESS) tokenomika

DRESSdio (DRESS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DRESS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DRESSdio (DRESS)

Kāda ir DRESSdio (DRESS) vērtība šodien?
Reāllaika DRESS cena USD ir 0.03365681 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DRESS uz USD cena?
Pašreizējā DRESS uz USD cena ir $ 0.03365681. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DRESSdio tirgus maksimums?
DRESS tirgus maksimums ir $ 11.89M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DRESS apjoms apgrozībā?
DRESS apjoms apgrozībā ir 352.68M USD.
Kāda bija DRESS vēsturiski augstākā cena?
DRESS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.152477 USD apmērā.
Kāda bija DRESS vēsturiski zemākā cena?
DRESS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.03099864 USD.
Kāds ir DRESS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DRESS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DRESS šogad kāps augstāk?
DRESS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DRESS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:21 (UTC+8)

DRESSdio (DRESS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,075.04
$101,075.04$101,075.04

-2.04%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.22
$3,256.22$3,256.22

-7.15%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.85
$153.85$153.85

-4.72%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2019
$2.2019$2.2019

-3.51%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,075.04
$101,075.04$101,075.04

-2.04%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.22
$3,256.22$3,256.22

-7.15%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2019
$2.2019$2.2019

-3.51%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.85
$153.85$153.85

-4.72%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16255
$0.16255$0.16255

-0.84%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.2911
$3.2911$3.2911

+2,094.06%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17000
$0.17000$0.17000

+1,008.21%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06277
$0.06277$0.06277

+77.91%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000709
$0.0000709$0.0000709

+72.92%