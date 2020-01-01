Drep (DREP) tokenomika

Drep (DREP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Drep (DREP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Drep (DREP) informācija

Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community.

DREP's vision:

  • Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization
  • Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering
  • Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency
  • Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.drep.org

Drep (DREP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Drep (DREP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 103.23K
$ 103.23K$ 103.23K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 57.41M
$ 57.41M$ 57.41M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 179.82K
$ 179.82K$ 179.82K
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.98
$ 3.98$ 3.98
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00179819
$ 0.00179819$ 0.00179819

Drep (DREP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Drep (DREP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DREP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DREP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DREP tokenomiku, uzzini DREP tokena reāllaika cenu!

DREP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DREP? Mūsu DREP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.