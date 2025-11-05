BiržaDEX+
Reāllaika dreamcoin cena šodien ir 0.00001262 USD. Seko līdzi reāllaika DREAM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DREAM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DREAM

DREAM Cenas informācija

Kas ir DREAM

DREAM Oficiālā tīmekļa vietne

DREAM Tokenomika

DREAM Cenas prognoze

dreamcoin Cena (DREAM)

1 DREAM uz USD reāllaika cena:

-8.50%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
dreamcoin (DREAM) Tiešsaistes cenu diagramma
dreamcoin (DREAM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001205
$ 0.00001205
24h zemākā
$ 0.00001389
$ 0.00001389
24h augstākā

$ 0.00001205
$ 0.00001205

$ 0.00001389
$ 0.00001389

$ 0.00022927
$ 0.00022927

$ 0.00001205
$ 0.00001205

+1.08%

-8.53%

-20.63%

-20.63%

dreamcoin (DREAM) reāllaika cena ir $0.00001262. Pēdējo 24 stundu laikā DREAM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001205 līdz augstākajai $ 0.00001389, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DREAM visu laiku augstākā cena ir $ 0.00022927, savukārt zemākā - $ 0.00001205.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DREAM ir mainījies par +1.08% pēdējā stundā, par -8.53% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.63% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

dreamcoin (DREAM) tirgus informācija

$ 12.56K
$ 12.56K

--
--

$ 12.56K
$ 12.56K

998.73M
998.73M

998,729,604.365583
998,729,604.365583

Pašreizējais dreamcoin tirgus maksimums ir $ 12.56K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DREAM apjoms apgrozībā ir 998.73M ar kopējo apjomu 998729604.365583. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.56K.

dreamcoin (DREAM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas dreamcoin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas dreamcoin uz USD bija $ -0.0000055006.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas dreamcoin uz USD bija $ -0.0000037895.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas dreamcoin uz USD bija $ -0.000005542436223219608.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.53%
30 dienas$ -0.0000055006-43.58%
60 dienas$ -0.0000037895-30.02%
90 dienas$ -0.000005542436223219608-30.51%

Kas ir dreamcoin (DREAM)?

Dreamcoin is an internet-native meme coin inspired by nostalgia, dreams, and vaporwave aesthetics. More than just a digital currency, it represents a vibrant movement for dreamers, creatives, and believers. Built for fun, innovation, and community, Dreamcoin blends art, culture, and technology to craft a surreal, dreamlike, and visionary financial experience across the digital landscape within Web3 digital assets.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

dreamcoin (DREAM) resurss

Oficiālā interneta vietne

dreamcoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs dreamcoin (DREAM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu dreamcoin (DREAM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa dreamcoin prognozes.

Apskati dreamcoin cenas prognozi!

DREAM uz vietējām valūtām

dreamcoin (DREAM) tokenomika

dreamcoin (DREAM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DREAM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par dreamcoin (DREAM)

Kāda ir dreamcoin (DREAM) vērtība šodien?
Reāllaika DREAM cena USD ir 0.00001262 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DREAM uz USD cena?
Pašreizējā DREAM uz USD cena ir $ 0.00001262. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir dreamcoin tirgus maksimums?
DREAM tirgus maksimums ir $ 12.56K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DREAM apjoms apgrozībā?
DREAM apjoms apgrozībā ir 998.73M USD.
Kāda bija DREAM vēsturiski augstākā cena?
DREAM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00022927 USD apmērā.
Kāda bija DREAM vēsturiski zemākā cena?
DREAM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001205 USD.
Kāds ir DREAM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DREAM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DREAM šogad kāps augstāk?
DREAM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DREAM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:56:51 (UTC+8)

dreamcoin (DREAM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

