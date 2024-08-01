Dox Squad (DOX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Dox Squad (DOX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Dox Squad (DOX) informācija

The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://doxsquad.meme/
Tehniskais dokuments:
https://doxsquad.meme/wp-content/uploads/2024/08/Whitepaper.pdf

Dox Squad (DOX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Dox Squad (DOX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 7.80K
$ 7.80K$ 7.80K
Kopējais apjoms:
$ 892.66M
$ 892.66M$ 892.66M
Apjoms apgrozībā:
$ 892.66M
$ 892.66M$ 892.66M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.80K
$ 7.80K$ 7.80K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Dox Squad (DOX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Dox Squad (DOX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DOX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DOX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DOX tokenomiku, uzzini DOX tokena reāllaika cenu!

DOX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DOX? Mūsu DOX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.