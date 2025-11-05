BiržaDEX+
Reāllaika DOUBT cena šodien ir 0.00475083 USD. Seko līdzi reāllaika DOUBT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOUBT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DOUBT

DOUBT Cenas informācija

Kas ir DOUBT

DOUBT Oficiālā tīmekļa vietne

DOUBT Tokenomika

DOUBT Cenas prognoze

1 DOUBT uz USD reāllaika cena:

$0.00475091
$0.00475091$0.00475091
-5.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DOUBT (DOUBT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:14 (UTC+8)

DOUBT (DOUBT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00462953
$ 0.00462953$ 0.00462953
24h zemākā
$ 0.00504901
$ 0.00504901$ 0.00504901
24h augstākā

$ 0.00462953
$ 0.00462953$ 0.00462953

$ 0.00504901
$ 0.00504901$ 0.00504901

$ 0.0090364
$ 0.0090364$ 0.0090364

$ 0.00462953
$ 0.00462953$ 0.00462953

+0.67%

-5.05%

-21.28%

-21.28%

DOUBT (DOUBT) reāllaika cena ir $0.00475083. Pēdējo 24 stundu laikā DOUBT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00462953 līdz augstākajai $ 0.00504901, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOUBT visu laiku augstākā cena ir $ 0.0090364, savukārt zemākā - $ 0.00462953.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOUBT ir mainījies par +0.67% pēdējā stundā, par -5.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.28% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DOUBT (DOUBT) tirgus informācija

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

--
----

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

950.00M
950.00M 950.00M

950,000,000.0
950,000,000.0 950,000,000.0

Pašreizējais DOUBT tirgus maksimums ir $ 4.50M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOUBT apjoms apgrozībā ir 950.00M ar kopējo apjomu 950000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.50M.

DOUBT (DOUBT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DOUBT uz USD bija $ -0.000252824205384244.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DOUBT uz USD bija $ -0.0007016135.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DOUBT uz USD bija $ -0.0011764290.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DOUBT uz USD bija $ -0.002717171867890281.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000252824205384244-5.05%
30 dienas$ -0.0007016135-14.76%
60 dienas$ -0.0011764290-24.76%
90 dienas$ -0.002717171867890281-36.38%

Kas ir DOUBT (DOUBT)?

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DOUBT (DOUBT) resurss

Oficiālā interneta vietne

DOUBT cenas prognoze (USD)

Kāda būs DOUBT (DOUBT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DOUBT (DOUBT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DOUBT prognozes.

Apskati DOUBT cenas prognozi!

DOUBT uz vietējām valūtām

DOUBT (DOUBT) tokenomika

DOUBT (DOUBT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOUBT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DOUBT (DOUBT)

Kāda ir DOUBT (DOUBT) vērtība šodien?
Reāllaika DOUBT cena USD ir 0.00475083 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOUBT uz USD cena?
Pašreizējā DOUBT uz USD cena ir $ 0.00475083. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DOUBT tirgus maksimums?
DOUBT tirgus maksimums ir $ 4.50M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOUBT apjoms apgrozībā?
DOUBT apjoms apgrozībā ir 950.00M USD.
Kāda bija DOUBT vēsturiski augstākā cena?
DOUBT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0090364 USD apmērā.
Kāda bija DOUBT vēsturiski zemākā cena?
DOUBT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00462953 USD.
Kāds ir DOUBT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOUBT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOUBT šogad kāps augstāk?
DOUBT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOUBT cenas prognozi dziļākai analīzei.
DOUBT (DOUBT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

