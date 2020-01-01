Dopex Rebate (RDPX) tokenomika
Dopex Rebate (RDPX) informācija
rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended.
rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token.
- rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults.
- Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions.
- rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets.
- Fee accrual can be boosted via staking rDPX.
Dopex Rebate (RDPX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Dopex Rebate (RDPX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Dopex Rebate (RDPX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Dopex Rebate (RDPX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais RDPX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu RDPX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti RDPX tokenomiku, uzzini RDPX tokena reāllaika cenu!
