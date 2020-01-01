Dope World Paper (PAPER) tokenomika
Dope World Paper (PAPER) informācija
A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety.
Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse.
Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4
Dope World Paper (PAPER) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Dope World Paper (PAPER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Dope World Paper (PAPER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Dope World Paper (PAPER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PAPER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PAPER tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PAPER tokenomiku, uzzini PAPER tokena reāllaika cenu!
