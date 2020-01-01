DOODiPALS (DOODI) tokenomika
DOODiPALS (DOODI) informācija
Doodipals $DOODI
$DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning.
Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products.
DOODiPALS (DOODI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos DOODiPALS (DOODI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
DOODiPALS (DOODI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
DOODiPALS (DOODI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais DOODI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu DOODI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti DOODI tokenomiku, uzzini DOODI tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.