Reāllaika donk on bonk cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DONK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DONK cenas tendenci MEXC.Reāllaika donk on bonk cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DONK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DONK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DONK

DONK Cenas informācija

Kas ir DONK

DONK Oficiālā tīmekļa vietne

DONK Tokenomika

DONK Cenas prognoze

donk on bonk logotips

donk on bonk Cena (DONK)

Nav sarakstā

1 DONK uz USD reāllaika cena:

--
----
-5.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
donk on bonk (DONK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:46:51 (UTC+8)

donk on bonk (DONK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-5.29%

-22.04%

-22.04%

donk on bonk (DONK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DONK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DONK visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DONK ir mainījies par +0.51% pēdējā stundā, par -5.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

donk on bonk (DONK) tirgus informācija

$ 16.26K
$ 16.26K$ 16.26K

--
----

$ 16.26K
$ 16.26K$ 16.26K

68.97B
68.97B 68.97B

68,967,324,408.5047
68,967,324,408.5047 68,967,324,408.5047

Pašreizējais donk on bonk tirgus maksimums ir $ 16.26K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DONK apjoms apgrozībā ir 68.97B ar kopējo apjomu 68967324408.5047. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.26K.

donk on bonk (DONK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas donk on bonk uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas donk on bonk uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas donk on bonk uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas donk on bonk uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.29%
30 dienas$ 0-53.16%
60 dienas$ 0-32.12%
90 dienas$ 0--

Kas ir donk on bonk (DONK)?

we all love a bunch of donks.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

donk on bonk (DONK) resurss

Oficiālā interneta vietne

donk on bonk cenas prognoze (USD)

Kāda būs donk on bonk (DONK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu donk on bonk (DONK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa donk on bonk prognozes.

Apskati donk on bonk cenas prognozi!

DONK uz vietējām valūtām

donk on bonk (DONK) tokenomika

donk on bonk (DONK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DONK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par donk on bonk (DONK)

Kāda ir donk on bonk (DONK) vērtība šodien?
Reāllaika DONK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DONK uz USD cena?
Pašreizējā DONK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir donk on bonk tirgus maksimums?
DONK tirgus maksimums ir $ 16.26K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DONK apjoms apgrozībā?
DONK apjoms apgrozībā ir 68.97B USD.
Kāda bija DONK vēsturiski augstākā cena?
DONK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija DONK vēsturiski zemākā cena?
DONK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DONK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DONK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DONK šogad kāps augstāk?
DONK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DONK cenas prognozi dziļākai analīzei.
donk on bonk (DONK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

