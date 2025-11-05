BiržaDEX+
Reāllaika Domi cena šodien ir 0.00266666 USD. Seko līdzi reāllaika DOMI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOMI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DOMI

DOMI Cenas informācija

Kas ir DOMI

DOMI Oficiālā tīmekļa vietne

DOMI Tokenomika

DOMI Cenas prognoze

Domi logotips

Domi Cena (DOMI)

Nav sarakstā

1 DOMI uz USD reāllaika cena:

$0.00266722
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Domi (DOMI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:07 (UTC+8)

Domi (DOMI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

-0.18%

-8.17%

-23.87%

-23.87%

Domi (DOMI) reāllaika cena ir $0.00266666. Pēdējo 24 stundu laikā DOMI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00258025 līdz augstākajai $ 0.00297464, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOMI visu laiku augstākā cena ir $ 0.407925, savukārt zemākā - $ 0.00258025.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOMI ir mainījies par -0.18% pēdējā stundā, par -8.17% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.87% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Domi (DOMI) tirgus informācija

Pašreizējais Domi tirgus maksimums ir $ 1.23M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOMI apjoms apgrozībā ir 460.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.68M.

Domi (DOMI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Domi uz USD bija $ -0.000237522142795195.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Domi uz USD bija $ -0.0013338086.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Domi uz USD bija $ -0.0015246911.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Domi uz USD bija $ -0.001631207032297918.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000237522142795195-8.17%
30 dienas$ -0.0013338086-50.01%
60 dienas$ -0.0015246911-57.17%
90 dienas$ -0.001631207032297918-37.95%

Kas ir Domi (DOMI)?

Domi Online is a play to earn 3D Blockchain MMORPG underpinned by NFTs.

We have assembled a team of some of the best in the business with our lead developer coming from the worlds biggest free MMORPG ""Runescape"", blockchain experts from ChainGuardians (true pioneers of utilizing NFT to play to earn), and sound and SFX by PelleK (League of Legends, Magic: The Gathering, Power Rangers, Path of Exile, PolkaPets and more).

Developing the game in the shadows for months before opening socials or sharing the news about Domi to the world, so we're starting this journey with our community with a fully completed game design, fully assembled team and a working, beautiful and functional game.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Domi (DOMI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Domi cenas prognoze (USD)

Kāda būs Domi (DOMI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Domi (DOMI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Domi prognozes.

Apskati Domi cenas prognozi!

DOMI uz vietējām valūtām

Domi (DOMI) tokenomika

Domi (DOMI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOMI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Domi (DOMI)

Kāda ir Domi (DOMI) vērtība šodien?
Reāllaika DOMI cena USD ir 0.00266666 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOMI uz USD cena?
Pašreizējā DOMI uz USD cena ir $ 0.00266666. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Domi tirgus maksimums?
DOMI tirgus maksimums ir $ 1.23M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOMI apjoms apgrozībā?
DOMI apjoms apgrozībā ir 460.00M USD.
Kāda bija DOMI vēsturiski augstākā cena?
DOMI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.407925 USD apmērā.
Kāda bija DOMI vēsturiski zemākā cena?
DOMI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00258025 USD.
Kāds ir DOMI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOMI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOMI šogad kāps augstāk?
DOMI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOMI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:07 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

