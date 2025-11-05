BiržaDEX+
Reāllaika Dolphin cena šodien ir 0.01285132 USD. Seko līdzi reāllaika DPHN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DPHN cenas tendenci MEXC.

Dolphin Cena (DPHN)

$0.01285132
-27.90%1D
-27.90%1D
Dolphin (DPHN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:56:22 (UTC+8)

Dolphin (DPHN) Cenas informācija (USD)

$ 0.0119206
$ 0.01783957
+1.76%

-27.95%

-37.50%

-37.50%

Dolphin (DPHN) reāllaika cena ir $0.01285132. Pēdējo 24 stundu laikā DPHN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0119206 līdz augstākajai $ 0.01783957, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DPHN visu laiku augstākā cena ir $ 0.02226817, savukārt zemākā - $ 0.01112509.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DPHN ir mainījies par +1.76% pēdējā stundā, par -27.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -37.50% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Dolphin (DPHN) tirgus informācija

Pašreizējais Dolphin tirgus maksimums ir $ 6.40M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DPHN apjoms apgrozībā ir 497.97M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.85M.

Dolphin (DPHN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Dolphin uz USD bija $ -0.004985803288571.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Dolphin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Dolphin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Dolphin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.004985803288571-27.95%
30 dienas$ 0--
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Dolphin (DPHN)?

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference.

Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network.

The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network.

By processing a portion of the network’s requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU.

The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Dolphin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Dolphin (DPHN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Dolphin (DPHN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Dolphin prognozes.

Apskati Dolphin cenas prognozi!

Dolphin (DPHN) tokenomika

Dolphin (DPHN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DPHN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Dolphin (DPHN)

Kāda ir Dolphin (DPHN) vērtība šodien?
Reāllaika DPHN cena USD ir 0.01285132 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DPHN uz USD cena?
Pašreizējā DPHN uz USD cena ir $ 0.01285132. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Dolphin tirgus maksimums?
DPHN tirgus maksimums ir $ 6.40M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DPHN apjoms apgrozībā?
DPHN apjoms apgrozībā ir 497.97M USD.
Kāda bija DPHN vēsturiski augstākā cena?
DPHN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02226817 USD apmērā.
Kāda bija DPHN vēsturiski zemākā cena?
DPHN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01112509 USD.
Kāds ir DPHN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DPHN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DPHN šogad kāps augstāk?
DPHN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DPHN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:56:22 (UTC+8)

Dolphin (DPHN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

