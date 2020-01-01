DollarMoon (DMOON) tokenomika

DollarMoon (DMOON) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DollarMoon (DMOON), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
DollarMoon (DMOON) informācija

The Dollarmoon ecosystem relies on several aspects like staking. DollarMoon's ecosystem encourages the users to stake their holdings in exchange of an annual percentage of profit (APY). DollarMoon ecosystem consists of: -Distributing staking rewards in the form of BNB -Coin burning -Providing liquidity -Treasury

https://dollarmoon.io/

DollarMoon (DMOON) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DollarMoon (DMOON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 401.87K
Kopējais apjoms:
$ 85.93M
Apjoms apgrozībā:
$ 85.93M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 401.87K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.058155
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00316114
Pašreizējā cena:
$ 0.00470257
DollarMoon (DMOON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DollarMoon (DMOON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DMOON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DMOON tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DMOON tokenomiku, uzzini DMOON tokena reāllaika cenu!

DMOON cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DMOON? Mūsu DMOON cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.