Dollar Cost Average (DCA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DCA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DCA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00301457, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā DCA ir mainījies par +0.76% pēdējā stundā, par -15.77% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.62% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Dollar Cost Average tirgus maksimums ir $ 566.57K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DCA apjoms apgrozībā ir 999.99M ar kopējo apjomu 999990928.270062. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 566.57K.
Šodien cenas izmaiņas Dollar Cost Average uz USD bija $ -0.000106214655572685.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Dollar Cost Average uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Dollar Cost Average uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Dollar Cost Average uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.000106214655572685
|-15.77%
|30 dienas
|$ 0
|-62.31%
|60 dienas
|$ 0
|--
|90 dienas
|$ 0
|--
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
