Pirkt kriptovalūtu
Reāllaika DOGUE cena šodien ir 0.00001211 USD. Seko līdzi reāllaika DOGUE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOGUE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DOGUE

DOGUE Cenas informācija

Kas ir DOGUE

DOGUE Tokenomika

DOGUE Cenas prognoze

DOGUE Cena (DOGUE)

Nav sarakstā

1 DOGUE uz USD reāllaika cena:

-16.40%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
DOGUE (DOGUE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:56:15 (UTC+8)

DOGUE (DOGUE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+1.38%

-16.41%

-28.53%

-28.53%

DOGUE (DOGUE) reāllaika cena ir $0.00001211. Pēdējo 24 stundu laikā DOGUE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001156 līdz augstākajai $ 0.00001511, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOGUE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00018453, savukārt zemākā - $ 0.00001156.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOGUE ir mainījies par +1.38% pēdējā stundā, par -16.41% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.53% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DOGUE (DOGUE) tirgus informācija

Pašreizējais DOGUE tirgus maksimums ir $ 12.08K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOGUE apjoms apgrozībā ir 999.76M ar kopējo apjomu 999762411.018935. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.08K.

DOGUE (DOGUE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DOGUE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DOGUE uz USD bija $ -0.0000039725.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DOGUE uz USD bija $ -0.0000098367.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DOGUE uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-16.41%
30 dienas$ -0.0000039725-32.80%
60 dienas$ -0.0000098367-81.22%
90 dienas$ 0--

Kas ir DOGUE (DOGUE)?

DOGUE – The Gentleman of Memecoins

DOGUE is a memecoin born from the #DOGUE trend launched by Vogue. Our community loves to create stylish dogs to parody crypto and financial news through elegance and humor.

Our mascot: a dogue in a suit and Prada glasses. He symbolizes today’s society, where many strive to show the most beautiful, the most chic—often just to get noticed. But very few embody the true gentleman.

DOGUE, however, is that true Gentleman. Neither rich nor poor: he represents an alternative to the degeneracy omnipresent in the crypto world.

We stand for elegance, beauty, and style—without pretension. DOGUE is the meeting point of memes, fashion, and timeless class.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DOGUE cenas prognoze (USD)

Kāda būs DOGUE (DOGUE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DOGUE (DOGUE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DOGUE prognozes.

Apskati DOGUE cenas prognozi!

DOGUE uz vietējām valūtām

DOGUE (DOGUE) tokenomika

DOGUE (DOGUE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOGUE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DOGUE (DOGUE)

Kāda ir DOGUE (DOGUE) vērtība šodien?
Reāllaika DOGUE cena USD ir 0.00001211 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOGUE uz USD cena?
Pašreizējā DOGUE uz USD cena ir $ 0.00001211. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DOGUE tirgus maksimums?
DOGUE tirgus maksimums ir $ 12.08K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOGUE apjoms apgrozībā?
DOGUE apjoms apgrozībā ir 999.76M USD.
Kāda bija DOGUE vēsturiski augstākā cena?
DOGUE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00018453 USD apmērā.
Kāda bija DOGUE vēsturiski zemākā cena?
DOGUE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001156 USD.
Kāds ir DOGUE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOGUE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOGUE šogad kāps augstāk?
DOGUE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOGUE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:56:15 (UTC+8)

DOGUE (DOGUE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

