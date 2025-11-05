BiržaDEX+
Reāllaika DOGSHIT cena šodien ir 0.00021935 USD. Seko līdzi reāllaika DOGSHIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOGSHIT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DOGSHIT

DOGSHIT Cenas informācija

Kas ir DOGSHIT

DOGSHIT Oficiālā tīmekļa vietne

DOGSHIT Tokenomika

DOGSHIT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

DOGSHIT logotips

DOGSHIT Cena (DOGSHIT)

Nav sarakstā

1 DOGSHIT uz USD reāllaika cena:

$0.00021799
-7.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DOGSHIT (DOGSHIT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:01 (UTC+8)

DOGSHIT (DOGSHIT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00020902
24h zemākā
$ 0.00024369
24h augstākā

$ 0.00020902
$ 0.00024369
$ 0.00081615
$ 0.00004054
+1.28%

-7.72%

-23.65%

-23.65%

DOGSHIT (DOGSHIT) reāllaika cena ir $0.00021935. Pēdējo 24 stundu laikā DOGSHIT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00020902 līdz augstākajai $ 0.00024369, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOGSHIT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00081615, savukārt zemākā - $ 0.00004054.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOGSHIT ir mainījies par +1.28% pēdējā stundā, par -7.72% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.65% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DOGSHIT (DOGSHIT) tirgus informācija

$ 13.24M
--
$ 13.24M
60.34B
60,338,680,054.6
Pašreizējais DOGSHIT tirgus maksimums ir $ 13.24M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOGSHIT apjoms apgrozībā ir 60.34B ar kopējo apjomu 60338680054.6. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.24M.

DOGSHIT (DOGSHIT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DOGSHIT uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DOGSHIT uz USD bija $ -0.0000754010.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DOGSHIT uz USD bija $ -0.0001162964.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DOGSHIT uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.72%
30 dienas$ -0.0000754010-34.37%
60 dienas$ -0.0001162964-53.01%
90 dienas$ 0--

Kas ir DOGSHIT (DOGSHIT)?

Dogshit is a community-driven meme coin that aims to unite the meme coin community through humor and inclusiveness, fostering a vibrant and inclusive digital asset ecosystem. Its core purpose is to connect global cryptocurrency enthusiasts and foster community interaction and collaboration through the shared meme culture and decentralized spirit. Dogshit's functions include serving as a medium of exchange, supporting community events, and driving virality through social media platforms such as Twitter and Telegram. Its practicality lies in its low-barrier-to-entry participation mechanism, attracting both novice and experienced investors, and fostering user engagement through community activities such as meme creation competitions and charitable donations. While lacking the complexities of traditional blockchains, Dogshit leverages existing blockchains such as X-Layer for transactions, ensuring security and scalability. Through transparent community governance and regular events, the project incentivizes user participation and aims to become a fun and sustainable community symbol in the meme coin space.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DOGSHIT (DOGSHIT) resurss

Oficiālā interneta vietne

DOGSHIT cenas prognoze (USD)

Kāda būs DOGSHIT (DOGSHIT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DOGSHIT (DOGSHIT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DOGSHIT prognozes.

Apskati DOGSHIT cenas prognozi!

DOGSHIT uz vietējām valūtām

DOGSHIT (DOGSHIT) tokenomika

DOGSHIT (DOGSHIT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOGSHIT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DOGSHIT (DOGSHIT)

Kāda ir DOGSHIT (DOGSHIT) vērtība šodien?
Reāllaika DOGSHIT cena USD ir 0.00021935 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOGSHIT uz USD cena?
Pašreizējā DOGSHIT uz USD cena ir $ 0.00021935. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DOGSHIT tirgus maksimums?
DOGSHIT tirgus maksimums ir $ 13.24M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOGSHIT apjoms apgrozībā?
DOGSHIT apjoms apgrozībā ir 60.34B USD.
Kāda bija DOGSHIT vēsturiski augstākā cena?
DOGSHIT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00081615 USD apmērā.
Kāda bija DOGSHIT vēsturiski zemākā cena?
DOGSHIT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00004054 USD.
Kāds ir DOGSHIT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOGSHIT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOGSHIT šogad kāps augstāk?
DOGSHIT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOGSHIT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:29:01 (UTC+8)

DOGSHIT (DOGSHIT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

