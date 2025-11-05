BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika DogKing On XLayer cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DOGKING uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOGKING cenas tendenci MEXC.Reāllaika DogKing On XLayer cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DOGKING uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOGKING cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DOGKING

DOGKING Cenas informācija

Kas ir DOGKING

DOGKING Tehniskais dokuments

DOGKING Oficiālā tīmekļa vietne

DOGKING Tokenomika

DOGKING Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

DogKing On XLayer logotips

DogKing On XLayer Cena (DOGKING)

Nav sarakstā

1 DOGKING uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
DogKing On XLayer (DOGKING) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:46:17 (UTC+8)

DogKing On XLayer (DOGKING) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.99%

-7.22%

-29.80%

-29.80%

DogKing On XLayer (DOGKING) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DOGKING tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOGKING visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOGKING ir mainījies par +1.99% pēdējā stundā, par -7.22% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.80% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DogKing On XLayer (DOGKING) tirgus informācija

$ 11.15K
$ 11.15K$ 11.15K

--
----

$ 11.15K
$ 11.15K$ 11.15K

210.00B
210.00B 210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Pašreizējais DogKing On XLayer tirgus maksimums ir $ 11.15K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOGKING apjoms apgrozībā ir 210.00B ar kopējo apjomu 210000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.15K.

DogKing On XLayer (DOGKING) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DogKing On XLayer uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DogKing On XLayer uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DogKing On XLayer uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DogKing On XLayer uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.22%
30 dienas$ 0-69.52%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir DogKing On XLayer (DOGKING)?

DogKing is the ultimate meme revolution on OKX’s XLayer chain, blending the spirit of Doge culture with the power of cutting-edge blockchain tech. Born from the creativity of meme enthusiasts and crypto pioneers, DogKing has quickly grown into a global community movement centered on fun, inclusivity, and financial empowerment. With its bold personality and loyal following, DogKing isn’t just another meme token—it’s the crown jewel of the XLayer meme storm, uniting DOG lovers across chains and setting the stage for a new era of community-driven crypto culture.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DogKing On XLayer (DOGKING) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

DogKing On XLayer cenas prognoze (USD)

Kāda būs DogKing On XLayer (DOGKING) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DogKing On XLayer (DOGKING) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DogKing On XLayer prognozes.

Apskati DogKing On XLayer cenas prognozi!

DOGKING uz vietējām valūtām

DogKing On XLayer (DOGKING) tokenomika

DogKing On XLayer (DOGKING) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOGKING tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DogKing On XLayer (DOGKING)

Kāda ir DogKing On XLayer (DOGKING) vērtība šodien?
Reāllaika DOGKING cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOGKING uz USD cena?
Pašreizējā DOGKING uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DogKing On XLayer tirgus maksimums?
DOGKING tirgus maksimums ir $ 11.15K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOGKING apjoms apgrozībā?
DOGKING apjoms apgrozībā ir 210.00B USD.
Kāda bija DOGKING vēsturiski augstākā cena?
DOGKING sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija DOGKING vēsturiski zemākā cena?
DOGKING sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DOGKING tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOGKING tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOGKING šogad kāps augstāk?
DOGKING cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOGKING cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:46:17 (UTC+8)

DogKing On XLayer (DOGKING) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,360.34
$101,360.34$101,360.34

-1.76%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,288.07
$3,288.07$3,288.07

-6.24%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.41
$155.41$155.41

-3.75%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.03%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2099
$2.2099$2.2099

-3.16%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,360.34
$101,360.34$101,360.34

-1.76%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,288.07
$3,288.07$3,288.07

-6.24%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.41
$155.41$155.41

-3.75%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2099
$2.2099$2.2099

-3.16%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16258
$0.16258$0.16258

-0.82%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34658
$0.34658$0.34658

+2,159.32%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.8000
$2.8000$2.8000

+1,766.66%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000244
$0.0000000000000000000000000244$0.0000000000000000000000000244

+253.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000154
$0.000000000154$0.000000000154

+79.06%