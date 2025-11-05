BiržaDEX+
Reāllaika Dogenarii cena šodien ir 0.00002307 USD. Seko līdzi reāllaika DOGENARII uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOGENARII cenas tendenci MEXC.Reāllaika Dogenarii cena šodien ir 0.00002307 USD. Seko līdzi reāllaika DOGENARII uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOGENARII cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DOGENARII

DOGENARII Cenas informācija

Kas ir DOGENARII

DOGENARII Oficiālā tīmekļa vietne

DOGENARII Tokenomika

DOGENARII Cenas prognoze

Dogenarii logotips

Dogenarii Cena (DOGENARII)

Nav sarakstā

1 DOGENARII uz USD reāllaika cena:

-9.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Dogenarii (DOGENARII) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:45:54 (UTC+8)

Dogenarii (DOGENARII) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+0.11%

-9.29%

-21.47%

-21.47%

Dogenarii (DOGENARII) reāllaika cena ir $0.00002307. Pēdējo 24 stundu laikā DOGENARII tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00002222 līdz augstākajai $ 0.00002574, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOGENARII visu laiku augstākā cena ir $ 0.00279694, savukārt zemākā - $ 0.00002222.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOGENARII ir mainījies par +0.11% pēdējā stundā, par -9.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.47% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Dogenarii (DOGENARII) tirgus informācija

$ 23.07K
Pašreizējais Dogenarii tirgus maksimums ir $ 23.07K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOGENARII apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 23.07K.

Dogenarii (DOGENARII) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Dogenarii uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Dogenarii uz USD bija $ -0.0000136425.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Dogenarii uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Dogenarii uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.29%
30 dienas$ -0.0000136425-59.13%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Dogenarii (DOGENARII)?

Dogenarii is a community-driven cryptocurrency built on the Ethereum network that revives the historical and cultural symbolism of the Roman denarius. Inspired by the myth of the she-doge who nurtured Romulus and Remus, Dogenarii functions as an ERC-20 token with a fixed supply, zero transaction tax, and locked liquidity. Its purpose is to serve as a digital asset that combines cultural heritage with modern blockchain infrastructure, offering utility through decentralized exchanges while fostering a narrative-driven community ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Dogenarii (DOGENARII) resurss

Oficiālā interneta vietne

Dogenarii cenas prognoze (USD)

Kāda būs Dogenarii (DOGENARII) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Dogenarii (DOGENARII) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Dogenarii prognozes.

Apskati Dogenarii cenas prognozi!

DOGENARII uz vietējām valūtām

Dogenarii (DOGENARII) tokenomika

Dogenarii (DOGENARII) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOGENARII tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Dogenarii (DOGENARII)

Kāda ir Dogenarii (DOGENARII) vērtība šodien?
Reāllaika DOGENARII cena USD ir 0.00002307 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOGENARII uz USD cena?
Pašreizējā DOGENARII uz USD cena ir $ 0.00002307. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Dogenarii tirgus maksimums?
DOGENARII tirgus maksimums ir $ 23.07K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOGENARII apjoms apgrozībā?
DOGENARII apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija DOGENARII vēsturiski augstākā cena?
DOGENARII sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00279694 USD apmērā.
Kāda bija DOGENARII vēsturiski zemākā cena?
DOGENARII sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002222 USD.
Kāds ir DOGENARII tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOGENARII tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOGENARII šogad kāps augstāk?
DOGENARII cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOGENARII cenas prognozi dziļākai analīzei.
Dogenarii (DOGENARII) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

