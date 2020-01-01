Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Doge Mascot Shibu (SHIBU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Doge Mascot Shibu (SHIBU) informācija

This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://shibuonsol.net/

Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 86.94K
Kopējais apjoms:
$ 999.78M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.78M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 86.94K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01318311
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SHIBU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SHIBU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SHIBU tokenomiku, uzzini SHIBU tokena reāllaika cenu!

SHIBU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SHIBU? Mūsu SHIBU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.