Reāllaika Doge Head Coin cena šodien ir 0.315361 USD. Seko līdzi reāllaika DHC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DHC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DHC

DHC Cenas informācija

Kas ir DHC

DHC Tehniskais dokuments

DHC Oficiālā tīmekļa vietne

DHC Tokenomika

DHC Cenas prognoze

Doge Head Coin Cena (DHC)

1 DHC uz USD reāllaika cena:

$0.315807
$0.315807
+2.70%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Doge Head Coin (DHC) Tiešsaistes cenu diagramma
Doge Head Coin (DHC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.302972
$ 0.302972
24h zemākā
$ 0.36447
$ 0.36447
24h augstākā

$ 0.302972
$ 0.302972

$ 0.36447
$ 0.36447

$ 0.36447
$ 0.36447

$ 0.03381452
$ 0.03381452

+2.76%

+2.63%

+15.01%

+15.01%

Doge Head Coin (DHC) reāllaika cena ir $0.315361. Pēdējo 24 stundu laikā DHC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.302972 līdz augstākajai $ 0.36447, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DHC visu laiku augstākā cena ir $ 0.36447, savukārt zemākā - $ 0.03381452.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DHC ir mainījies par +2.76% pēdējā stundā, par +2.63% pēdējo 24 stundu laikā un par +15.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Doge Head Coin (DHC) tirgus informācija

$ 3.16M
$ 3.16M

--
--

$ 3.16M
$ 3.16M

10.02M
10.02M

10,023,219.11050142
10,023,219.11050142

Pašreizējais Doge Head Coin tirgus maksimums ir $ 3.16M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DHC apjoms apgrozībā ir 10.02M ar kopējo apjomu 10023219.11050142. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.16M.

Doge Head Coin (DHC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Doge Head Coin uz USD bija $ +0.0080756.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Doge Head Coin uz USD bija $ +0.2372030019.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Doge Head Coin uz USD bija $ +1.1805628912.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Doge Head Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0080756+2.63%
30 dienas$ +0.2372030019+75.22%
60 dienas$ +1.1805628912+374.35%
90 dienas$ 0--

Kas ir Doge Head Coin (DHC)?

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Doge Head Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Doge Head Coin (DHC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Doge Head Coin (DHC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Doge Head Coin prognozes.

Apskati Doge Head Coin cenas prognozi!

DHC uz vietējām valūtām

Doge Head Coin (DHC) tokenomika

Doge Head Coin (DHC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DHC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Doge Head Coin (DHC)

Kāda ir Doge Head Coin (DHC) vērtība šodien?
Reāllaika DHC cena USD ir 0.315361 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DHC uz USD cena?
Pašreizējā DHC uz USD cena ir $ 0.315361. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Doge Head Coin tirgus maksimums?
DHC tirgus maksimums ir $ 3.16M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DHC apjoms apgrozībā?
DHC apjoms apgrozībā ir 10.02M USD.
Kāda bija DHC vēsturiski augstākā cena?
DHC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.36447 USD apmērā.
Kāda bija DHC vēsturiski zemākā cena?
DHC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.03381452 USD.
Kāds ir DHC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DHC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DHC šogad kāps augstāk?
DHC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DHC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Doge Head Coin (DHC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,061.87

$3,253.96

$153.77

$1.0001

$2.2040

$101,061.87

$3,253.96

$2.2040

$153.77

$0.16253

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.2895

$0.17326

$0.0000000000000000000000000348

$0.06115

$0.0000646

