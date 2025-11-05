BiržaDEX+
Reāllaika Doge Base cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DOGEBASE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOGEBASE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DOGEBASE

DOGEBASE Cenas informācija

Kas ir DOGEBASE

DOGEBASE Oficiālā tīmekļa vietne

DOGEBASE Tokenomika

DOGEBASE Cenas prognoze

Doge Base logotips

Doge Base Cena (DOGEBASE)

Nav sarakstā

1 DOGEBASE uz USD reāllaika cena:

--
----
-14.70%1D
mexc
USD
Doge Base (DOGEBASE) Tiešsaistes cenu diagramma
Doge Base (DOGEBASE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162698
$ 0.00162698$ 0.00162698

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

-14.78%

-50.43%

-50.43%

Doge Base (DOGEBASE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DOGEBASE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOGEBASE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00162698, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOGEBASE ir mainījies par +0.39% pēdējā stundā, par -14.78% pēdējo 24 stundu laikā un par -50.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Doge Base (DOGEBASE) tirgus informācija

$ 61.42K
$ 61.42K$ 61.42K

--
----

$ 61.42K
$ 61.42K$ 61.42K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Doge Base tirgus maksimums ir $ 61.42K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOGEBASE apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 61.42K.

Doge Base (DOGEBASE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Doge Base uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Doge Base uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Doge Base uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Doge Base uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-14.78%
30 dienas$ 0-65.09%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Doge Base (DOGEBASE)?

Doge Base is a meme-inspired utility token developed on the Base blockchain. It combines the viral appeal of meme culture with real, functional use cases to provide value beyond speculation. The project offers features such as staking, NFT integration, and community-driven rewards. Its mission is to facilitate user adoption of the Base network by offering accessible, engaging tools and DeFi utilities that appeal to both crypto newcomers and experienced users. Doge Base emphasizes transparency, decentralization, and long-term community growth.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Doge Base (DOGEBASE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Doge Base cenas prognoze (USD)

Kāda būs Doge Base (DOGEBASE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Doge Base (DOGEBASE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Doge Base prognozes.

Apskati Doge Base cenas prognozi!

DOGEBASE uz vietējām valūtām

Doge Base (DOGEBASE) tokenomika

Doge Base (DOGEBASE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOGEBASE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Doge Base (DOGEBASE)

Kāda ir Doge Base (DOGEBASE) vērtība šodien?
Reāllaika DOGEBASE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOGEBASE uz USD cena?
Pašreizējā DOGEBASE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Doge Base tirgus maksimums?
DOGEBASE tirgus maksimums ir $ 61.42K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOGEBASE apjoms apgrozībā?
DOGEBASE apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija DOGEBASE vēsturiski augstākā cena?
DOGEBASE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00162698 USD apmērā.
Kāda bija DOGEBASE vēsturiski zemākā cena?
DOGEBASE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DOGEBASE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOGEBASE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOGEBASE šogad kāps augstāk?
DOGEBASE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOGEBASE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

