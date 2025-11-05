BiržaDEX+
Reāllaika Doge Baby cena šodien ir 0.03536516 USD. Seko līdzi reāllaika DOGE BABY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOGE BABY cenas tendenci MEXC.Reāllaika Doge Baby cena šodien ir 0.03536516 USD. Seko līdzi reāllaika DOGE BABY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOGE BABY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DOGE BABY

DOGE BABY Cenas informācija

Kas ir DOGE BABY

DOGE BABY Oficiālā tīmekļa vietne

DOGE BABY Tokenomika

DOGE BABY Cenas prognoze

Doge Baby logotips

Doge Baby Cena (DOGE BABY)

Nav sarakstā

1 DOGE BABY uz USD reāllaika cena:

$0.03536516
-1.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Doge Baby (DOGE BABY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:45:40 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03524743
24h zemākā
$ 0.03655955
24h augstākā

$ 0.03524743
$ 0.03655955
$ 25.64
$ 0.03141263
-0.41%

-1.97%

-5.29%

-5.29%

Doge Baby (DOGE BABY) reāllaika cena ir $0.03536516. Pēdējo 24 stundu laikā DOGE BABY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03524743 līdz augstākajai $ 0.03655955, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOGE BABY visu laiku augstākā cena ir $ 25.64, savukārt zemākā - $ 0.03141263.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOGE BABY ir mainījies par -0.41% pēdējā stundā, par -1.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.29% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Doge Baby (DOGE BABY) tirgus informācija

$ 10.61K
--
$ 10.61K
300.00K
300,000.0
Pašreizējais Doge Baby tirgus maksimums ir $ 10.61K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOGE BABY apjoms apgrozībā ir 300.00K ar kopējo apjomu 300000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.61K.

Doge Baby (DOGE BABY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Doge Baby uz USD bija $ -0.00071157468614081.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Doge Baby uz USD bija $ -0.0348712360.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Doge Baby uz USD bija $ -0.0348167984.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Doge Baby uz USD bija $ -4.193735552733495.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00071157468614081-1.97%
30 dienas$ -0.0348712360-98.60%
60 dienas$ -0.0348167984-98.44%
90 dienas$ -4.193735552733495-99.16%

Kas ir Doge Baby (DOGE BABY)?

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Doge Baby (DOGE BABY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Doge Baby cenas prognoze (USD)

Kāda būs Doge Baby (DOGE BABY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Doge Baby (DOGE BABY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Doge Baby prognozes.

Apskati Doge Baby cenas prognozi!

DOGE BABY uz vietējām valūtām

Doge Baby (DOGE BABY) tokenomika

Doge Baby (DOGE BABY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOGE BABY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Doge Baby (DOGE BABY)

Kāda ir Doge Baby (DOGE BABY) vērtība šodien?
Reāllaika DOGE BABY cena USD ir 0.03536516 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOGE BABY uz USD cena?
Pašreizējā DOGE BABY uz USD cena ir $ 0.03536516. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Doge Baby tirgus maksimums?
DOGE BABY tirgus maksimums ir $ 10.61K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOGE BABY apjoms apgrozībā?
DOGE BABY apjoms apgrozībā ir 300.00K USD.
Kāda bija DOGE BABY vēsturiski augstākā cena?
DOGE BABY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 25.64 USD apmērā.
Kāda bija DOGE BABY vēsturiski zemākā cena?
DOGE BABY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.03141263 USD.
Kāds ir DOGE BABY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOGE BABY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOGE BABY šogad kāps augstāk?
DOGE BABY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOGE BABY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:45:40 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

