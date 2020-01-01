DOGC (DOGC) tokenomika
DOGC (DOGC) informācija
DogeChaser is a project centered around NFTs and crypto assets. Launched in 2023, it aimed to build an integrated ecosystem. Its NFT minting finished in mid-2024, generating unique digital collectibles with diverse styles. Post-minting, it plans to airdrop Dogc tokens to NFT holders, strengthening the value loop within the community. In November 2024, a trading market will go live, supporting transactions with ETH and Dogc tokens. This market, designed for simplicity and efficiency, allows users to trade NFTs conveniently, with ETH offering liquidity for large deals and Dogc being crucial for internal operations like NFT purchases and fee payments. Technically, it's based on the Ethereum blockchain framework, leveraging smart contracts for automated, transparent, and traceable processes, and is constantly optimizing performance for better user experience while expanding its user community through online and offline activities. Overall, it's about creating a functional and valuable digital asset space where art, technology, and finance converge.
DOGC (DOGC) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos DOGC (DOGC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
DOGC (DOGC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
DOGC (DOGC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais DOGC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu DOGC tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti DOGC tokenomiku, uzzini DOGC tokena reāllaika cenu!
DOGC cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DOGC? Mūsu DOGC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.