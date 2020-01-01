DOGAI (DOGAI) tokenomika

DOGAI (DOGAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DOGAI (DOGAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

DOGAI (DOGAI) informācija

DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary!

DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets.

Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dogai.gdn/

DOGAI (DOGAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DOGAI (DOGAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 644.81K
Kopējais apjoms:
$ 999.77M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.77M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 644.81K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.010174
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00064363
DOGAI (DOGAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DOGAI (DOGAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DOGAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DOGAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DOGAI tokenomiku, uzzini DOGAI tokena reāllaika cenu!

DOGAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DOGAI? Mūsu DOGAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.