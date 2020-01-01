Districts (DSTRX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Districts (DSTRX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Districts (DSTRX) informācija

Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://districts.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://districts.xyz/files/Districts_Token_Economy_Whitepaper.pdf

Districts (DSTRX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Districts (DSTRX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.64M
Kopējais apjoms:
$ 125.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 123.05M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.73M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.067029
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02729575
Pašreizējā cena:
$ 0.04578559
Districts (DSTRX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Districts (DSTRX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DSTRX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DSTRX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DSTRX tokenomiku, uzzini DSTRX tokena reāllaika cenu!

DSTRX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DSTRX? Mūsu DSTRX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.