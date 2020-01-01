DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenomika

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) informācija

DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://distributesol.io

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 51.72K
Kopējais apjoms:
$ 948.54M
Apjoms apgrozībā:
$ 948.54M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 51.72K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00707312
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00004468
Pašreizējā cena:
$ 0
DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DISTRIBUTE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DISTRIBUTE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DISTRIBUTE tokenomiku, uzzini DISTRIBUTE tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.