DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DISCIPLINE (DISCIPLINE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
DISCIPLINE (DISCIPLINE) informācija

Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for.

https://www.discipline.gg

DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 20.37K
$ 20.37K
Kopējais apjoms:
$ 999.56M
$ 999.56M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.56M
$ 999.56M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 20.37K
$ 20.37K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0010299
$ 0.0010299
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DISCIPLINE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DISCIPLINE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DISCIPLINE tokenomiku, uzzini DISCIPLINE tokena reāllaika cenu!

DISCIPLINE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DISCIPLINE? Mūsu DISCIPLINE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.