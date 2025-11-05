BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Digital Slop cena šodien ir 0.00001661 USD. Seko līdzi reāllaika SLOP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SLOP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Digital Slop cena šodien ir 0.00001661 USD. Seko līdzi reāllaika SLOP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SLOP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SLOP

SLOP Cenas informācija

Kas ir SLOP

SLOP Oficiālā tīmekļa vietne

SLOP Tokenomika

SLOP Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Digital Slop logotips

Digital Slop Cena (SLOP)

Nav sarakstā

1 SLOP uz USD reāllaika cena:

--
----
-8.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Digital Slop (SLOP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:55:37 (UTC+8)

Digital Slop (SLOP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001584
$ 0.00001584$ 0.00001584
24h zemākā
$ 0.00001822
$ 0.00001822$ 0.00001822
24h augstākā

$ 0.00001584
$ 0.00001584$ 0.00001584

$ 0.00001822
$ 0.00001822$ 0.00001822

$ 0.00064503
$ 0.00064503$ 0.00064503

$ 0.00001584
$ 0.00001584$ 0.00001584

--

-8.72%

-24.83%

-24.83%

Digital Slop (SLOP) reāllaika cena ir $0.00001661. Pēdējo 24 stundu laikā SLOP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001584 līdz augstākajai $ 0.00001822, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SLOP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00064503, savukārt zemākā - $ 0.00001584.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SLOP ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -8.72% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.83% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Digital Slop (SLOP) tirgus informācija

$ 16.60K
$ 16.60K$ 16.60K

--
----

$ 16.60K
$ 16.60K$ 16.60K

999.44M
999.44M 999.44M

999,438,093.159404
999,438,093.159404 999,438,093.159404

Pašreizējais Digital Slop tirgus maksimums ir $ 16.60K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SLOP apjoms apgrozībā ir 999.44M ar kopējo apjomu 999438093.159404. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.60K.

Digital Slop (SLOP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Digital Slop uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Digital Slop uz USD bija $ -0.0000061485.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Digital Slop uz USD bija $ -0.0000106395.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Digital Slop uz USD bija $ -0.0003593749655169229.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.72%
30 dienas$ -0.0000061485-37.01%
60 dienas$ -0.0000106395-64.05%
90 dienas$ -0.0003593749655169229-95.58%

Kas ir Digital Slop (SLOP)?

Digital Slop is a cultural meme project that celebrates everything raw, chaotic, and hilarious about the internet. It’s a token with no filter, no fake mission, and no interest in impressing anyone. Instead, it rides the unhinged energy of viral moments, community-driven slop rituals, and loud, messy engagement. Built for people who find beauty in digital noise, Digital Slop is meme culture at its most authentic and chaotic.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Digital Slop (SLOP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Digital Slop cenas prognoze (USD)

Kāda būs Digital Slop (SLOP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Digital Slop (SLOP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Digital Slop prognozes.

Apskati Digital Slop cenas prognozi!

SLOP uz vietējām valūtām

Digital Slop (SLOP) tokenomika

Digital Slop (SLOP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SLOP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Digital Slop (SLOP)

Kāda ir Digital Slop (SLOP) vērtība šodien?
Reāllaika SLOP cena USD ir 0.00001661 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SLOP uz USD cena?
Pašreizējā SLOP uz USD cena ir $ 0.00001661. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Digital Slop tirgus maksimums?
SLOP tirgus maksimums ir $ 16.60K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SLOP apjoms apgrozībā?
SLOP apjoms apgrozībā ir 999.44M USD.
Kāda bija SLOP vēsturiski augstākā cena?
SLOP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00064503 USD apmērā.
Kāda bija SLOP vēsturiski zemākā cena?
SLOP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001584 USD.
Kāds ir SLOP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SLOP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SLOP šogad kāps augstāk?
SLOP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SLOP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:55:37 (UTC+8)

Digital Slop (SLOP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,088.47
$102,088.47$102,088.47

-1.05%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,335.60
$3,335.60$3,335.60

-4.89%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.73
$156.73$156.73

-2.94%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2340
$2.2340$2.2340

-2.10%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,088.47
$102,088.47$102,088.47

-1.05%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,335.60
$3,335.60$3,335.60

-4.89%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.73
$156.73$156.73

-2.94%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2340
$2.2340$2.2340

-2.10%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16439
$0.16439$0.16439

+0.28%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.29000
$0.29000$0.29000

+1,790.48%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.7910
$1.7910$1.7910

+1,094.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000338
$0.0000000000000000000000000338$0.0000000000000000000000000338

+389.85%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000188
$0.000000000188$0.000000000188

+118.60%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000682
$0.0000682$0.0000682

+66.34%