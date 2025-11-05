BiržaDEX+
Reāllaika Diem cena šodien ir 114.3 USD. Seko līdzi reāllaika DIEM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DIEM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DIEM

DIEM Cenas informācija

Kas ir DIEM

DIEM Oficiālā tīmekļa vietne

DIEM Tokenomika

DIEM Cenas prognoze

Diem logotips

Diem Cena (DIEM)

Nav sarakstā

1 DIEM uz USD reāllaika cena:

$113.66
$113.66
-4.60%1D
mexc
USD
Diem (DIEM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:28:40 (UTC+8)

Diem (DIEM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 109.62
$ 109.62
24h zemākā
$ 122.4
$ 122.4
24h augstākā

$ 109.62
$ 109.62

$ 122.4
$ 122.4

$ 347.15
$ 347.15

$ 109.62
$ 109.62

+1.33%

-4.16%

-19.91%

-19.91%

Diem (DIEM) reāllaika cena ir $114.3. Pēdējo 24 stundu laikā DIEM tika tirgots robežās no zemākās $ 109.62 līdz augstākajai $ 122.4, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DIEM visu laiku augstākā cena ir $ 347.15, savukārt zemākā - $ 109.62.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DIEM ir mainījies par +1.33% pēdējā stundā, par -4.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.91% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Diem (DIEM) tirgus informācija

$ 3.61M
$ 3.61M

--
--

$ 3.61M
$ 3.61M

31.41K
31.41K

31,414.89243474542
31,414.89243474542

Pašreizējais Diem tirgus maksimums ir $ 3.61M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DIEM apjoms apgrozībā ir 31.41K ar kopējo apjomu 31414.89243474542. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.61M.

Diem (DIEM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Diem uz USD bija $ -4.963923380818.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Diem uz USD bija $ -11.4883615800.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Diem uz USD bija $ -46.9172124900.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Diem uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -4.963923380818-4.16%
30 dienas$ -11.4883615800-10.05%
60 dienas$ -46.9172124900-41.04%
90 dienas$ 0--

Kas ir Diem (DIEM)?

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:

Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute

Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

Diem (DIEM) resurss

Oficiālā interneta vietne

Diem cenas prognoze (USD)

Kāda būs Diem (DIEM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Diem (DIEM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Diem prognozes.

Apskati Diem cenas prognozi!

DIEM uz vietējām valūtām

Diem (DIEM) tokenomika

Diem (DIEM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DIEM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Diem (DIEM)

Kāda ir Diem (DIEM) vērtība šodien?
Reāllaika DIEM cena USD ir 114.3 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DIEM uz USD cena?
Pašreizējā DIEM uz USD cena ir $ 114.3. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Diem tirgus maksimums?
DIEM tirgus maksimums ir $ 3.61M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DIEM apjoms apgrozībā?
DIEM apjoms apgrozībā ir 31.41K USD.
Kāda bija DIEM vēsturiski augstākā cena?
DIEM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 347.15 USD apmērā.
Kāda bija DIEM vēsturiski zemākā cena?
DIEM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 109.62 USD.
Kāds ir DIEM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DIEM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DIEM šogad kāps augstāk?
DIEM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DIEM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:28:40 (UTC+8)

$101,063.36

$3,254.63

$153.83

$1.0001

$2.2047

$101,063.36

$3,254.63

$2.2047

$153.83

$0.16264

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.2897

$0.17485

$0.0000000000000000000000000348

$0.06065

$0.0000646

