Diamond (DMD) tokenomika

Diamond (DMD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Diamond (DMD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Diamond (DMD) informācija

Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions.

Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://bit.diamonds/
Tehniskais dokuments:
https://github.com/DMDcoin/whitepaper/wiki/A.-Home

Diamond (DMD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Diamond (DMD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 10.93M
$ 10.93M$ 10.93M
Kopējais apjoms:
$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M
Apjoms apgrozībā:
$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 12.34M
$ 12.34M$ 12.34M
Visu laiku augstākā cena:
$ 33.58
$ 33.58$ 33.58
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.055845
$ 0.055845$ 0.055845
Pašreizējā cena:
$ 2.82
$ 2.82$ 2.82

Diamond (DMD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Diamond (DMD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DMD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DMD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DMD tokenomiku, uzzini DMD tokena reāllaika cenu!

DMD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DMD? Mūsu DMD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.