DIAMOND The Cat Coin (DMTC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DIAMOND The Cat Coin (DMTC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
DIAMOND The Cat Coin (DMTC) informācija

DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.dmtcsolana.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.dmtcsolana.com/

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DIAMOND The Cat Coin (DMTC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.27K
Kopējais apjoms:
$ 999.88M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.88M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.27K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01973356
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
DIAMOND The Cat Coin (DMTC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DMTC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DMTC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DMTC tokenomiku, uzzini DMTC tokena reāllaika cenu!

DMTC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DMTC? Mūsu DMTC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.