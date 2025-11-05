BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Dialectic BTC Vault cena šodien ir 101,814 USD. Seko līdzi reāllaika DBIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DBIT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Dialectic BTC Vault cena šodien ir 101,814 USD. Seko līdzi reāllaika DBIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DBIT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DBIT

DBIT Cenas informācija

Kas ir DBIT

DBIT Oficiālā tīmekļa vietne

DBIT Tokenomika

DBIT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Dialectic BTC Vault logotips

Dialectic BTC Vault Cena (DBIT)

Nav sarakstā

1 DBIT uz USD reāllaika cena:

$101,814
$101,814$101,814
-4.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Dialectic BTC Vault (DBIT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:28:09 (UTC+8)

Dialectic BTC Vault (DBIT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 96,313
$ 96,313$ 96,313
24h zemākā
$ 108,329
$ 108,329$ 108,329
24h augstākā

$ 96,313
$ 96,313$ 96,313

$ 108,329
$ 108,329$ 108,329

$ 126,288
$ 126,288$ 126,288

$ 96,313
$ 96,313$ 96,313

+2.80%

-4.01%

-8.56%

-8.56%

Dialectic BTC Vault (DBIT) reāllaika cena ir $101,814. Pēdējo 24 stundu laikā DBIT tika tirgots robežās no zemākās $ 96,313 līdz augstākajai $ 108,329, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DBIT visu laiku augstākā cena ir $ 126,288, savukārt zemākā - $ 96,313.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DBIT ir mainījies par +2.80% pēdējā stundā, par -4.01% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Dialectic BTC Vault (DBIT) tirgus informācija

$ 10.19M
$ 10.19M$ 10.19M

--
----

$ 10.19M
$ 10.19M$ 10.19M

100.01
100.01 100.01

100.014437478119
100.014437478119 100.014437478119

Pašreizējais Dialectic BTC Vault tirgus maksimums ir $ 10.19M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DBIT apjoms apgrozībā ir 100.01 ar kopējo apjomu 100.014437478119. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.19M.

Dialectic BTC Vault (DBIT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Dialectic BTC Vault uz USD bija $ -4,254.1165310451.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Dialectic BTC Vault uz USD bija $ -17,436.6554586000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Dialectic BTC Vault uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Dialectic BTC Vault uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -4,254.1165310451-4.01%
30 dienas$ -17,436.6554586000-17.12%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Dialectic BTC Vault (DBIT)?

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Dialectic BTC Vault (DBIT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Dialectic BTC Vault cenas prognoze (USD)

Kāda būs Dialectic BTC Vault (DBIT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Dialectic BTC Vault (DBIT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Dialectic BTC Vault prognozes.

Apskati Dialectic BTC Vault cenas prognozi!

DBIT uz vietējām valūtām

Dialectic BTC Vault (DBIT) tokenomika

Dialectic BTC Vault (DBIT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DBIT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Dialectic BTC Vault (DBIT)

Kāda ir Dialectic BTC Vault (DBIT) vērtība šodien?
Reāllaika DBIT cena USD ir 101,814 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DBIT uz USD cena?
Pašreizējā DBIT uz USD cena ir $ 101,814. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Dialectic BTC Vault tirgus maksimums?
DBIT tirgus maksimums ir $ 10.19M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DBIT apjoms apgrozībā?
DBIT apjoms apgrozībā ir 100.01 USD.
Kāda bija DBIT vēsturiski augstākā cena?
DBIT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 126,288 USD apmērā.
Kāda bija DBIT vēsturiski zemākā cena?
DBIT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 96,313 USD.
Kāds ir DBIT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DBIT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DBIT šogad kāps augstāk?
DBIT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DBIT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:28:09 (UTC+8)

Dialectic BTC Vault (DBIT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,084.67
$101,084.67$101,084.67

-2.03%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,257.97
$3,257.97$3,257.97

-7.10%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.92
$153.92$153.92

-4.68%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2053
$2.2053$2.2053

-3.36%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,084.67
$101,084.67$101,084.67

-2.03%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,257.97
$3,257.97$3,257.97

-7.10%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2053
$2.2053$2.2053

-3.36%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.92
$153.92$153.92

-4.68%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16273
$0.16273$0.16273

-0.73%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.3248
$3.3248$3.3248

+2,116.53%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15001
$0.15001$0.15001

+877.90%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06671
$0.06671$0.06671

+89.08%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000646
$0.0000646$0.0000646

+57.56%