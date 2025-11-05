BiržaDEX+
Reāllaika DFDV Staked SOL cena šodien ir 157.3 USD. Seko līdzi reāllaika DFDVSOL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DFDVSOL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DFDVSOL

DFDVSOL Cenas informācija

Kas ir DFDVSOL

DFDVSOL Oficiālā tīmekļa vietne

DFDVSOL Tokenomika

DFDVSOL Cenas prognoze

DFDV Staked SOL logotips

DFDV Staked SOL Cena (DFDVSOL)

Nav sarakstā

1 DFDVSOL uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:28:01 (UTC+8)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) reāllaika cena ir $157.3. Pēdējo 24 stundu laikā DFDVSOL tika tirgots robežās no zemākās $ 154.7 līdz augstākajai $ 171.93, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DFDVSOL visu laiku augstākā cena ir $ 259.77, savukārt zemākā - $ 150.48.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DFDVSOL ir mainījies par -1.09% pēdējā stundā, par -8.20% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) tirgus informācija

Pašreizējais DFDV Staked SOL tirgus maksimums ir $ 92.57M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DFDVSOL apjoms apgrozībā ir 588.52K ar kopējo apjomu 588519.301103617. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 92.57M.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DFDV Staked SOL uz USD bija $ -14.0594963403439.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DFDV Staked SOL uz USD bija $ -52.9929700300.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DFDV Staked SOL uz USD bija $ -40.8958135300.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DFDV Staked SOL uz USD bija $ -14.96935736641704.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -14.0594963403439-8.20%
30 dienas$ -52.9929700300-33.68%
60 dienas$ -40.8958135300-25.99%
90 dienas$ -14.96935736641704-8.68%

Kas ir DFDV Staked SOL (DFDVSOL)?

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) resurss

Oficiālā interneta vietne

DFDV Staked SOL cenas prognoze (USD)

Kāda būs DFDV Staked SOL (DFDVSOL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DFDV Staked SOL (DFDVSOL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DFDV Staked SOL prognozes.

Apskati DFDV Staked SOL cenas prognozi!

DFDVSOL uz vietējām valūtām

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) tokenomika

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DFDVSOL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Kāda ir DFDV Staked SOL (DFDVSOL) vērtība šodien?
Reāllaika DFDVSOL cena USD ir 157.3 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DFDVSOL uz USD cena?
Pašreizējā DFDVSOL uz USD cena ir $ 157.3. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DFDV Staked SOL tirgus maksimums?
DFDVSOL tirgus maksimums ir $ 92.57M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DFDVSOL apjoms apgrozībā?
DFDVSOL apjoms apgrozībā ir 588.52K USD.
Kāda bija DFDVSOL vēsturiski augstākā cena?
DFDVSOL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 259.77 USD apmērā.
Kāda bija DFDVSOL vēsturiski zemākā cena?
DFDVSOL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 150.48 USD.
Kāds ir DFDVSOL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DFDVSOL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DFDVSOL šogad kāps augstāk?
DFDVSOL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DFDVSOL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:28:01 (UTC+8)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

