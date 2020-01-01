DEXTER (DEXTER) tokenomika
DEXTER (DEXTER) informācija
Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up.
DEXTER (DEXTER) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos DEXTER (DEXTER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
DEXTER (DEXTER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
DEXTER (DEXTER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais DEXTER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu DEXTER tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti DEXTER tokenomiku, uzzini DEXTER tokena reāllaika cenu!
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DEXTER? Mūsu DEXTER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.