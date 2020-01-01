DexQuark (QRK) tokenomika
DexQuark (QRK) informācija
DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism.
We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary.
The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question.
Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots.
DexQuark (QRK) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos DexQuark (QRK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
DexQuark (QRK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
DexQuark (QRK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais QRK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu QRK tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti QRK tokenomiku, uzzini QRK tokena reāllaika cenu!
QRK cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas QRK? Mūsu QRK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.