Reāllaika DeVoid cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DVD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DVD cenas tendenci MEXC.Reāllaika DeVoid cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DVD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DVD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DVD

DVD Cenas informācija

Kas ir DVD

DVD Oficiālā tīmekļa vietne

DVD Tokenomika

DVD Cenas prognoze

DeVoid Cena (DVD)

Nav sarakstā

1 DVD uz USD reāllaika cena:

$0.00014581
$0.00014581$0.00014581
-1.70%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
DeVoid (DVD) Tiešsaistes cenu diagramma
DeVoid (DVD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113122
$ 0.00113122$ 0.00113122

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-1.70%

+5.72%

+5.72%

DeVoid (DVD) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DVD tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DVD visu laiku augstākā cena ir $ 0.00113122, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DVD ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par -1.70% pēdējo 24 stundu laikā un par +5.72% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DeVoid (DVD) tirgus informācija

$ 72.91K
$ 72.91K$ 72.91K

--
----

$ 145.81K
$ 145.81K$ 145.81K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais DeVoid tirgus maksimums ir $ 72.91K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DVD apjoms apgrozībā ir 500.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 145.81K.

DeVoid (DVD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DeVoid uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DeVoid uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DeVoid uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DeVoid uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.70%
30 dienas$ 0-40.68%
60 dienas$ 0-81.70%
90 dienas$ 0--

Kas ir DeVoid (DVD)?

DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs).

Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7.

Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone.

DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DeVoid (DVD) resurss

Oficiālā interneta vietne

DeVoid cenas prognoze (USD)

Kāda būs DeVoid (DVD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DeVoid (DVD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DeVoid prognozes.

Apskati DeVoid cenas prognozi!

DVD uz vietējām valūtām

DeVoid (DVD) tokenomika

DeVoid (DVD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DVD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DeVoid (DVD)

Kāda ir DeVoid (DVD) vērtība šodien?
Reāllaika DVD cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DVD uz USD cena?
Pašreizējā DVD uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DeVoid tirgus maksimums?
DVD tirgus maksimums ir $ 72.91K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DVD apjoms apgrozībā?
DVD apjoms apgrozībā ir 500.00M USD.
Kāda bija DVD vēsturiski augstākā cena?
DVD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00113122 USD apmērā.
Kāda bija DVD vēsturiski zemākā cena?
DVD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DVD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DVD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DVD šogad kāps augstāk?
DVD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DVD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

