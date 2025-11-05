BiržaDEX+
Reāllaika Developer Camp cena šodien ir 0.0016549 USD. Seko līdzi reāllaika DEVELOPER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DEVELOPER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DEVELOPER

DEVELOPER Cenas informācija

Kas ir DEVELOPER

DEVELOPER Oficiālā tīmekļa vietne

DEVELOPER Tokenomika

DEVELOPER Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Developer Camp logotips

Developer Camp Cena (DEVELOPER)

Nav sarakstā

1 DEVELOPER uz USD reāllaika cena:

$0.0016549
$0.0016549$0.0016549
-18.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Developer Camp (DEVELOPER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:27:55 (UTC+8)

Developer Camp (DEVELOPER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00146986
$ 0.00146986$ 0.00146986
24h zemākā
$ 0.00209694
$ 0.00209694$ 0.00209694
24h augstākā

$ 0.00146986
$ 0.00146986$ 0.00146986

$ 0.00209694
$ 0.00209694$ 0.00209694

$ 0.00934615
$ 0.00934615$ 0.00934615

$ 0.00026444
$ 0.00026444$ 0.00026444

+4.72%

-18.92%

-33.65%

-33.65%

Developer Camp (DEVELOPER) reāllaika cena ir $0.0016549. Pēdējo 24 stundu laikā DEVELOPER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00146986 līdz augstākajai $ 0.00209694, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DEVELOPER visu laiku augstākā cena ir $ 0.00934615, savukārt zemākā - $ 0.00026444.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DEVELOPER ir mainījies par +4.72% pēdējā stundā, par -18.92% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.65% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Developer Camp (DEVELOPER) tirgus informācija

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

--
----

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

959.28M
959.28M 959.28M

959,278,832.947683
959,278,832.947683 959,278,832.947683

Pašreizējais Developer Camp tirgus maksimums ir $ 1.47M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DEVELOPER apjoms apgrozībā ir 959.28M ar kopējo apjomu 959278832.947683. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.47M.

Developer Camp (DEVELOPER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Developer Camp uz USD bija $ -0.000386213903771131.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Developer Camp uz USD bija $ -0.0012557180.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Developer Camp uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Developer Camp uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000386213903771131-18.92%
30 dienas$ -0.0012557180-75.87%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Developer Camp (DEVELOPER)?

Developer Camp brings together software builders in a spirit of community, cooperation, and creativity.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Developer Camp (DEVELOPER) resurss

Oficiālā interneta vietne

Developer Camp cenas prognoze (USD)

Kāda būs Developer Camp (DEVELOPER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Developer Camp (DEVELOPER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Developer Camp prognozes.

Apskati Developer Camp cenas prognozi!

DEVELOPER uz vietējām valūtām

Developer Camp (DEVELOPER) tokenomika

Developer Camp (DEVELOPER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DEVELOPER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Developer Camp (DEVELOPER)

Kāda ir Developer Camp (DEVELOPER) vērtība šodien?
Reāllaika DEVELOPER cena USD ir 0.0016549 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DEVELOPER uz USD cena?
Pašreizējā DEVELOPER uz USD cena ir $ 0.0016549. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Developer Camp tirgus maksimums?
DEVELOPER tirgus maksimums ir $ 1.47M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DEVELOPER apjoms apgrozībā?
DEVELOPER apjoms apgrozībā ir 959.28M USD.
Kāda bija DEVELOPER vēsturiski augstākā cena?
DEVELOPER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00934615 USD apmērā.
Kāda bija DEVELOPER vēsturiski zemākā cena?
DEVELOPER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00026444 USD.
Kāds ir DEVELOPER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DEVELOPER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DEVELOPER šogad kāps augstāk?
DEVELOPER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DEVELOPER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:27:55 (UTC+8)

Developer Camp (DEVELOPER) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

