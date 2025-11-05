BiržaDEX+
Reāllaika Descipher Fund cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DESCI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DESCI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DESCI

DESCI Cenas informācija

Kas ir DESCI

DESCI Tehniskais dokuments

DESCI Oficiālā tīmekļa vietne

DESCI Tokenomika

DESCI Cenas prognoze

Descipher Fund logotips

Descipher Fund Cena (DESCI)

Nav sarakstā

1 DESCI uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Descipher Fund (DESCI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:55:13 (UTC+8)

Descipher Fund (DESCI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00445736
$ 0.00445736$ 0.00445736

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Descipher Fund (DESCI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DESCI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DESCI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00445736, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DESCI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Descipher Fund (DESCI) tirgus informācija

$ 4.95K
$ 4.95K$ 4.95K

--
----

$ 8.84K
$ 8.84K$ 8.84K

56.00M
56.00M 56.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Descipher Fund tirgus maksimums ir $ 4.95K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DESCI apjoms apgrozībā ir 56.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.84K.

Descipher Fund (DESCI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Descipher Fund uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Descipher Fund uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Descipher Fund uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Descipher Fund uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-43.49%
60 dienas$ 0-92.20%
90 dienas$ 0--

Kas ir Descipher Fund (DESCI)?

Descipher.Fund is about empowering researchers via AI agents and unlocking decentralized access to science funding.

Our two core products are:

The Research Crew: a swarm of specialized AI agents working together to support scientists at every stage of their journey. Each agent focuses on a key area; scientific papers, patents, funding, collaborations, or legal and the group of agents (swarm) together, identify opportunities (decipher), and solve problems for fostering scientific evolution.

The DeSci Launchpad: This platform enables researchers to tokenize and launch their science projects. Allocations will be given to $DESCI stakers.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Descipher Fund cenas prognoze (USD)

Kāda būs Descipher Fund (DESCI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Descipher Fund (DESCI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Descipher Fund prognozes.

Apskati Descipher Fund cenas prognozi!

DESCI uz vietējām valūtām

Descipher Fund (DESCI) tokenomika

Descipher Fund (DESCI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DESCI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Descipher Fund (DESCI)

Kāda ir Descipher Fund (DESCI) vērtība šodien?
Reāllaika DESCI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DESCI uz USD cena?
Pašreizējā DESCI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Descipher Fund tirgus maksimums?
DESCI tirgus maksimums ir $ 4.95K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DESCI apjoms apgrozībā?
DESCI apjoms apgrozībā ir 56.00M USD.
Kāda bija DESCI vēsturiski augstākā cena?
DESCI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00445736 USD apmērā.
Kāda bija DESCI vēsturiski zemākā cena?
DESCI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DESCI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DESCI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DESCI šogad kāps augstāk?
DESCI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DESCI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Descipher Fund (DESCI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

