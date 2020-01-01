Dero (DERO) tokenomika

Dero (DERO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Dero (DERO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Dero (DERO) informācija

DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability.

Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP).

Stargate also comes with some convenient features including:

  • Homomorphic encryption account model
  • Human-readable addresses (usernames)
  • Efficient and decentralized proof-of-work mining
  • Instant coin and token balance syncing
  • Native token transfers via wallet
  • Support for both public and private token smart contracts
  • Web socket support for connectivity with decentralized applications
  • Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)
  • Blockchain pruning (light nodes)
  • Fixed supply with halving

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://dero.io/
Tehniskais dokuments:
https://github.com/deroproject/documentation/blob/master/WhitePaper.md

Dero (DERO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Dero (DERO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M
Kopējais apjoms:
$ 18.40M
$ 18.40M$ 18.40M
Apjoms apgrozībā:
$ 12.68M
$ 12.68M$ 12.68M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.38M
$ 5.38M$ 5.38M
Visu laiku augstākā cena:
$ 27.29
$ 27.29$ 27.29
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.24505
$ 0.24505$ 0.24505
Pašreizējā cena:
$ 0.292615
$ 0.292615$ 0.292615

Dero (DERO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Dero (DERO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DERO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DERO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DERO tokenomiku, uzzini DERO tokena reāllaika cenu!

DERO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DERO? Mūsu DERO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.