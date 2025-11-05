BiržaDEX+
Reāllaika Deputy Dawgs cena šodien ir 0.00000434 USD. Seko līdzi reāllaika DDAWGS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DDAWGS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DDAWGS

DDAWGS Cenas informācija

Kas ir DDAWGS

DDAWGS Tehniskais dokuments

DDAWGS Oficiālā tīmekļa vietne

DDAWGS Tokenomika

DDAWGS Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Deputy Dawgs logotips

Deputy Dawgs Cena (DDAWGS)

1 DDAWGS uz USD reāllaika cena:

Deputy Dawgs (DDAWGS) Tiešsaistes cenu diagramma
Deputy Dawgs (DDAWGS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000043
$ 0.0000043
24h zemākā
$ 0.00000434
$ 0.00000434
24h augstākā

$ 0.0000043
$ 0.0000043

$ 0.00000434
$ 0.00000434

$ 0.00000667
$ 0.00000667

$ 0.0000043
$ 0.0000043

+0.07%

-13.24%

-13.24%

Deputy Dawgs (DDAWGS) reāllaika cena ir $0.00000434. Pēdējo 24 stundu laikā DDAWGS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000043 līdz augstākajai $ 0.00000434, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DDAWGS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00000667, savukārt zemākā - $ 0.0000043.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DDAWGS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +0.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.24% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Deputy Dawgs (DDAWGS) tirgus informācija

$ 1.36M
$ 1.36M

$ 1.36M
$ 1.36M

313.00B
313.00B

313,000,000,000.0
313,000,000,000.0

Pašreizējais Deputy Dawgs tirgus maksimums ir $ 1.36M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DDAWGS apjoms apgrozībā ir 313.00B ar kopējo apjomu 313000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.36M.

Deputy Dawgs (DDAWGS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Deputy Dawgs uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Deputy Dawgs uz USD bija $ -0.0000011679.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Deputy Dawgs uz USD bija $ -0.0000011547.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Deputy Dawgs uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.07%
30 dienas$ -0.0000011679-26.91%
60 dienas$ -0.0000011547-26.60%
90 dienas$ 0--

Kas ir Deputy Dawgs (DDAWGS)?

Deputy Dawgs ($DDawgs) emerges as a vanguard in the Web3 gaming sphere, operating on the Ethereum network (ERC20) and pushing the boundaries of NFT gaming, AI integration, and enhanced security. This platform is a nexus where gaming enthusiasts, collectors, and tech-savvy individuals unite, exploring an ecosystem that blends the thrill of gaming with the innovation of blockchain technology. Our mission is to create an interactive, immersive gaming universe, bolstered by our native $DDawgs tokens and a variety of exclusive, evolving NFTs.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Deputy Dawgs cenas prognoze (USD)

Kāda būs Deputy Dawgs (DDAWGS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Deputy Dawgs (DDAWGS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Deputy Dawgs prognozes.

Apskati Deputy Dawgs cenas prognozi!

DDAWGS uz vietējām valūtām

Deputy Dawgs (DDAWGS) tokenomika

Deputy Dawgs (DDAWGS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DDAWGS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Deputy Dawgs (DDAWGS)

Kāda ir Deputy Dawgs (DDAWGS) vērtība šodien?
Reāllaika DDAWGS cena USD ir 0.00000434 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DDAWGS uz USD cena?
Pašreizējā DDAWGS uz USD cena ir $ 0.00000434. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Deputy Dawgs tirgus maksimums?
DDAWGS tirgus maksimums ir $ 1.36M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DDAWGS apjoms apgrozībā?
DDAWGS apjoms apgrozībā ir 313.00B USD.
Kāda bija DDAWGS vēsturiski augstākā cena?
DDAWGS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00000667 USD apmērā.
Kāda bija DDAWGS vēsturiski zemākā cena?
DDAWGS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0000043 USD.
Kāds ir DDAWGS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DDAWGS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DDAWGS šogad kāps augstāk?
DDAWGS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DDAWGS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Deputy Dawgs (DDAWGS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,046.96

$3,255.94

$153.69

$1.0000

$2.2039

$101,046.96

$3,255.94

$2.2039

$153.69

$0.16260

